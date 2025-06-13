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Главная Экономика На украшениях можно обогатиться — что стало с ценами на золото

На украшениях можно обогатиться — что стало с ценами на золото

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Дата публикации 13 июня 2025 13:06
Цены за 1 грамм золота в Украине — сколько дадут в ломбардах за ювелирные украшения
Золотые кольца. Фото: Pexels
Ключові моменти Стоимость золота от НБУ Цены на золото в ломбарде Что еще нужно знать украинцам

Украинцы могут неплохо заработать, продавая лом металлов, среди которых максимальную выгоду принесет золото. Мировые цены на драгоценный материал регулярно бьют рекорды — по состоянию на 13 июня 2025 года унция золота (28,34 г) стоит 3 423,24 долл. Владельцы ювелирных украшений могут сдать изделия в ломбард и обогатиться.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 грамм золота в Украине по состоянию на 13 июня.

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Стоимость золота от НБУ

На официальном сайте Национального банка можно найти информацию о закупочных ценах на золото. Регулятор покупает драгоценный металл у субъектов хозяйствования по конкурентной стоимости, дабы выполнить возложенные на него функции накопления и хранения золота. По состоянию на пятницу, 13 июня, цены за 1 грамм находятся на таком уровне:

  • металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 4 462,06 грн;
  • металл, требующий доведения до стандартов качества — 4 448,67 грн;
  • металл, не соответствующий требованиям качества — 4 417,44 грн.

Нашим гражданам также обнародовали закупочную стоимость золота в ломе:

  • 333 проба — 1 471,01 грн/грамм;
  • 375 проба — 1 656,54 грн/грамм;
  • 500 проба — 2 208,72 грн/грамм;
  • 583 проба — 2 575,37 грн/грамм;
  • 585 проба — 2 584,20 грн/грамм;
  • 750 проба — 3 313,08 грн/грамм;
  • 900 проба — 3 975,70 грн/грамм;
  • 916 проба — 4 046,38 грн/грамм;
  • 958 проба — 4 231,91 грн/грамм;
  • 999 проба — 4 413,02 грн/грамм;
  • 999,9 проба — 4 417 грн/грамм.

В НБУ уточнили, что операции по поставке драгоценных металлов освобождаются от взимания налога на добавленную стоимость.

Цены на золото в ломбарде

Показатели регулярно колеблются, учитывая биржевой курс. В ломбардах оценивают внешний вид, пробу золота и вес украшения, прежде чем установить стоимость. Но доход всегда ниже, поскольку заведениям приходится делать скидку до 30%, чтобы не работать в минус. По состоянию на 13 июня украинцы могут заработать такие суммы в ломбарде, продав золото:

  • 375 проба — от 1 679 грн/грамм;
  • 500 проба — от 2 239 грн/грамм;
  • 583 проба — от 2 611 грн/грамм;
  • 585 проба — от 2 620 грн/грамм;
  • 750 проба — от 3 359 грн/грамм;
  • 850 проба — от 3 807 грн/грамм;
  • 900 проба — от 4 031 грн/грамм;
  • 916 проба — от 4 102 грн/грамм;
  • 958 проба — от 4 291 грн/грамм.

Лучше всего сдавать на лом золотые кольца, подвески, браслеты, часы, серьги и другие украшения. Не помешает сравнить цены в разных заведениях, дабы найти лучшее предложение и получить максимальную выгоду от продажи.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, благородными металлами называют платину, иридий, осмий, палладий, родий, рутений, золото и серебро. Они характеризуются высокой устойчивостью к коррозии, окислению и действию химических реагентов. Плюс имеют привлекательный внешний вид после обработки.

Также мы писали, что украинцы могут сдать на лом старые вещи. Речь идет о неработающей сельскохозяйственной технике, запчастях к транспортным средствам, бытовых приборах, мебельной фурнитуре и др. Из этого добывают черные и цветные металлы на продажу.

драгоценные металлы цены золото ломбарды металл
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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