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Главная Экономика Украинцы могут заработать на золоте — что с ценами в июле 2025

Украинцы могут заработать на золоте — что с ценами в июле 2025

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 12:12
Цены за 1 грамм золота в Украине — сколько можно получить в ломбардах в июле 2025
Слиток золота. Фото: НБУ/Flickr

Хороший заработок украинцам могут принести драгоценные металлы, в частности золото. По состоянию на 4 июля 2025 года унция (28,34 г) стоит 3 343,01 долл. В банках и ломбардах цены тоже приятные.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 грамм золота в Украине в начале июля.

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Цены на золото от НБУ

Чтобы узнать актуальную закупочную стоимость драгоценного металла, нужно посетить официальный сайт Национального банка. Регулятор публикует информацию о ценах, поскольку должен выполнять возложенные на него обязанности накопления и хранения золотовалютных резервов.

Для этого НБУ покупает металл у субъектов хозяйствования по конкурентной стоимости. По состоянию на 4 июля 1 грамм золота стоит:

  • металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 4 443,22 грн;
  • металл, который требует доведения до стандартов качества — 4 429,89 грн;
  • металл, не соответствующий требованиям качества — 4 398,79 грн.

Также Национальный банк регулярно публикует закупочные цены на металлы в ломе:

  • 333 проба — 1 464,80 грн/грамм;
  • 375 проба — 1 649,55 грн/грамм;
  • 500 проба — 2 199,40 грн/грамм;
  • 583 проба — 2 564,49 грн/грамм;
  • 585 проба — 2 573,29 грн/грамм;
  • 750 проба — 3 299,09 грн/грамм;
  • 900 проба — 3 958,91 грн/грамм;
  • 916 проба — 4 029,29 грн/грамм;
  • 958 проба — 4 214,04 грн/грамм;
  • 999 проба — 4 394,39 грн/грамм;
  • 999,9 проба — 4 398,35 грн/грамм.

"Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по поставке Национальному банку Украины драгоценных металлов (в том числе банковских) освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость", — отметили в НБУ.

Стоимость золота в ломбарде

Украинцы могут заработать неплохие деньги, продавая в ломбард ювелирные украшения. Цены там колеблются в зависимости от биржевого курса. Доход клиентов формируется от пробы, внешнего вида и веса браслета/кольца/подвески. По состоянию на 4 июля 2025 года золото в ломе стоит:

  • 375 проба — до 1 799 грн/грамм;
  • 500 проба — до 2 398 грн/грамм;
  • 583 проба — до 2 796 грн/грамм;
  • 585 проба — до 2 805 грн/грамм;
  • 750 проба — до 3 597 грн/грамм;
  • 900 проба — до 4 316 грн/грамм;
  • 916 проба — до 4 393 грн/грамм;
  • 958 проба — до 4 594 грн/грамм.

Для получения максимально возможной прибыли рекомендуется сравнить предложения в разных ломбардах, поскольку заведения обычно делают скидки от 20 до 40%, чтобы не работать в минус.

Напомним, украинцы могут заработать деньги на ломе цветных металлов, в частности меди. Стоимость за килограмм по состоянию на начало июля 2025 года колеблется от 270 до 350 грн. Металл используют в электротехнике, строительстве, ювелирной отрасли и др.

Также мы писали, как подготовить автомобиль, чтобы сдать его на лом. Нужно решить вопрос с документами, снять транспорт с учета, вытащить личные вещи из салона. Плюс не помешает разобрать на компоненты с содержанием меди или других дорогих металлов.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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