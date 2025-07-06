Продаж брухту алюмінію в Україні — скільки коштує 1 кг і як заробити більше в липні

Алюмінієві банки. Фото: Pexels

Металеві конструкції можуть принести українцям непогані гроші. Заробіток на брухті давно став затребуваною діяльністю, оскільки в Україні є стабільний попит на кольорові метали. Зокрема, пункти прийому добре заплатять за алюміній, який нескладно знайти в домашніх умова.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію станом на початок липня 2025 року.

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Ціни на брухт алюмінію

Метал займає перше місце за поширеністю, його використовують у багатьох сферах діяльності завдяки привабливим фізично-хімічним властивостям. Головні переваги алюмінію — легкість, гнучкість, непогана міцність і відмінна стійкість до корозії (утворення іржі). Також метал не змінює якість при повторному перероблюванні.

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Сировину активно використовують у різних сферах життєдіяльності: космічній, авіаційній, суднобудівній та транспортній галузях, у будівництві, хімічній промисловості, виробництві споживчих товарів, машинобудуванні тощо. Конструкції можуть витримувати будь-які кліматичні умови — від -80 °C до +300 °C.

Ми дізналися, скільки українці можуть заробити на 1 кг брухту алюмінію в липні 2025 року. Середні ціни по областях такі:

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Київська область — від 50 до 80 грн;

Вінницька область — від 55 до 92 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 85 грн;

Запорізька область — від 48 до 96 грн;

Львівська область — від 48 до 80 грн;

Одеська область — від 50 до 90 грн;

Сумська область — від 50 до 85 грн;

Харківська область — від 53 до 93 грн;

Чернігівська область — від 55 до 70 грн.

Вартість брухту алюмінію в Україні. Фото: скриншот

Варто уточнити, що максимальну вигоду вдасться отримати від очищеного металу. Потрібно позбутися пилу, пластику та інших матеріалів, перш ніж здавати на брухт. Викопаний із землі алюміній коштує набагато дешевше, підприємства можуть заплатити на 50% менше через засмічення.

Пункти прийому купують банки, посуд, фольгу, стружку, відходи кабелю, деталі двигунів, бампери та інші елементи коробки автомобіля, компоненти велосипедів, каркаси будівель і сходів, рами євровікон, деталі стоматологічного та рентгенологічного обладнання, старі побутові прилади, предмети інтер’єру.

Алюміній легко сплутати з деякими іншими металами, наприклад, сталлю або чавуном. Аби відрізнити їх, потрібно піднести до конструкції магніт — алюмінієві вироби не притягнуться. Схожий за кольором дюраль треба зігнути: цей сплав гнеться, а не ламається, як алюміній.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, світові ціни на золото втримуються на рівні 3 300 доларів за унцію в липні 2025 року. Це вплинуло на вартість дорогоцінного металу в брухті, тобто на ціни в ломбардах. Українці можуть отримати кілька тисяч гривень за 1 грам золото у прикрасах.

Також ми писали, що потрібно зробити з автомобілем, який плануєте здати на брухт. Спочатку слід зняти транспорт з обліку і приготувати документи про право власності. Потім — витягнути з салону особисті речі. Не завадить самостійно розібрати машину на дорогі компоненти.