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Доходный металл — сколько можно заработать на ломе алюминия

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 08:10
Продажа лома алюминия в Украине — сколько стоит 1 кг и как заработать больше в июле
Алюминиевые банки. Фото: Pexels

Металлические конструкции могут принести украинцам неплохие деньги. Заработок на ломе давно стал востребованной деятельностью, поскольку в Украине есть стабильный спрос на цветные металлы. В частности, пункты приема хорошо заплатят за алюминий, который несложно найти в домашних условиях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг лома алюминия по состоянию на начало июля 2025 года.

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Цены на лом алюминия

Металл занимает первое место по распространенности, его используют во многих сферах деятельности благодаря привлекательным физико-химическим свойствам. Главные преимущества алюминия — легкость, гибкость, неплохая прочность и отличная устойчивость к коррозии (образованию ржавчины). Также металл не меняет качество при повторной переработке.

Сырье активно используют в различных сферах жизнедеятельности: космической, авиационной, судостроительной и транспортной отраслях, в строительстве, химической промышленности, производстве потребительских товаров, машиностроении и т.д. Конструкции могут выдерживать любые климатические условия — от -80 °C до +300 °C.

Мы узнали, сколько украинцы могут заработать на 1 кг лома алюминия в июле 2025 года. Средние цены по областям такие:

  • Киевская область — от 50 до 80 грн;
  • Винницкая область — от 55 до 92 грн;
  • Днепропетровская область — от 45 до 85 грн;
  • Запорожская область — от 48 до 96 грн;
  • Львовская область — от 48 до 80 грн;
  • Одесская область — от 50 до 90 грн;
  • Сумская область — от 50 до 85 грн;
  • Харьковская область — от 53 до 93 грн;
  • Черниговская область — от 55 до 70 грн.
Доходный металл — сколько можно заработать на ломе алюминия - фото 1
Стоимость лома алюминия в Украине. Фото: скриншот

Стоит уточнить, что максимальную выгоду удастся получить от очищенного металла. Нужно избавиться от пыли, пластика и других материалов, прежде чем сдавать на лом. Выкопанный из земли алюминий стоит намного дешевле, предприятия могут заплатить на 50% меньше из-за засорения.

Пункты приема покупают банки, посуду, фольгу, стружку, отходы кабеля, детали двигателей, бамперы и другие элементы коробки автомобиля, компоненты велосипедов, каркасы зданий и лестниц, рамы евроокон, детали стоматологического и рентгенологического оборудования, старые бытовые приборы, предметы интерьера.

Алюминий легко спутать с некоторыми другими металлами, например, сталью или чугуном. Чтобы отличить их, нужно поднести к конструкции магнит — алюминиевые изделия не притянутся. Похожий по цвету дюраль надо согнуть: этот сплав гнется, а не ломается, как алюминий.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мировые цены на золото удерживаются на уровне 3 300 долларов за унцию в июле 2025 года. Это повлияло на стоимость драгоценного металла в ломе, то есть на цены в ломбардах. Украинцы могут получить несколько тысяч гривен за 1 грамм золота в украшениях.

Также мы писали, что нужно сделать с автомобилем, который планируете сдать на лом. Сначала следует снять транспорт с учета и приготовить документы о праве собственности. Затем — вытащить из салона личные вещи. Не помешает самостоятельно разобрать машину на дорогостоящие компоненты.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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