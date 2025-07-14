Сдать металлы на лом — какие вещи выгоднее всего продать украинцам в 2025 году

Хлам на свалке. Фото: Unsplash

Ища источники дополнительного заработка, не помешает обратить внимание на продажу лома цветных и черных металлов. У многих украинцев дома есть вещи с содержанием дорогих материалов. Если от них правильно избавиться, можно получить неплохой доход.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что выгоднее всего сдать на лом в 2025 году.

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Что можно выгодно продать на лом

Дорого стоят цветные металлы, в частности медь. В июле 2025 года за килограмм дадут ориентировочно 320 грн. Зато чермет дешевый — до 6 грн/кг. Но его выгодно сдавать в больших объемах. Украинцам стоит продать старую бытовую технику, которая содержит компоненты из меди, алюминия, латуни и т.д:

холодильники;

телевизоры;

фены;

кондиционеры;

микроволновые печи;

стиральные машины.

Если разобрать эти конструкции на детали, удастся отдельно продать "коробку" и цветные металлы. Чем дольше техника находилась в эксплуатации, тем лучше, поскольку старые приборы содержат больше ценных для повторной переработки компонентов.

Также заработать несколько тысяч гривен можно благодаря продаже старого транспортного средства. Но предварительно следует разобрать автомобиль, изъяв радиатор, двигатель, аккумулятор, электроприборы и др. Они являются источником цветных металлов, поэтому будет расточительством продать их по цене чермета.

В домашних условиях украинцы могут найти старую сельскохозяйственную технику, транспортные запчасти, строительные материалы, инструменты, охотничье/рыболовные орудия, металлическую посуду, сломанную мебель и многое другое. Эти вещи принимают как лом и платят за них неплохие деньги.

Что запрещено продавать на лом

Некоторые конструкции не купит ни одно предприятие. Наши граждане не смогут продать:

герметично закрытые емкости;

взрывоопасные предметы;

контейнеры с токсичными жидкостями;

радиаторы или резервуары с неизвестным содержимым;

боеприпасы;

железнодорожные рельсы и шпалы;

памятники, таблички с могил;

предметы культурной и исторической ценности;

канализационные люки, заборы, электрокабели (вещи коммунальной собственности).

Сдавая на лом автомобиль, придется подтвердить свое право собственности. Без документов пункты приема не будут сотрудничать. Поэтому стоит позаботиться о наличии подтверждающих справок заранее, перед транспортировкой металлических конструкций на территорию предприятия.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заработать на золоте, продавая в ломбард ювелирные украшения. Поскольку мировая стоимость драгоценного металла поднялась, то в ломбардах дорого принимают кольца, подвески, браслеты, часы и т.д. из золота в июле 2025 года.

Также мы писали, как подготовить автомобиль к сдаче на лом. Сперва надо снять транспортное средство с учета, затем — освободить салон от личного имущества. Не помешает вытащить детали с содержанием цветных металлов, в частности меди и алюминия.