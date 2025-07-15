Украинцы могут продать медь на OLX — сколько стоит 1 кг лома в июле

Свалка лома. Фото: Unsplash

Украинцы могут немало заработать на ломе меди. Этот цветной металл ценят за эластичность, устойчивость к коррозии и сохранение качества при повторной переработке. Чтобы продать свои изделия, можно воспользоваться платформой для публикации объявлений OLX.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг лома меди на OLX в июле 2025 года.

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Стоимость меди на OLX

Это востребованный металл, поскольку его используют для изготовления многих предметов общего потребления. Пользователи OLX регулярно публикуют объявления о приеме меди, но редко указывают актуальную цену непосредственно в тексте. Чтобы узнать информацию, приходится звонить на предприятие. Так теряется часть потенциальных клиентов.

Мы проверили объявления на портале и узнали, за сколько компании в разных городах готовы купить лом цветного металла. Например, в Полтаве удастся заработать 345 грн/кг, в Киеве — 350 грн/кг, в Тернополе — от 325 до 350 грн/кг. В Луцке дадут 350 грн/кг за чистую медь, дешевле (330 грн/кг) — за обожженную.

Жители города Сумы сдают лом металла по 325 грн/кг, а в Запорожье стоимость выше — 340 грн/кг. Харьков находится в топе населенных пунктов по цене меди — до 345 грн/кг. В целом прибыль украинцев зависит от многих факторов, например, засоренности, наличия грязи и примесей, ржавчины и др. Даже время года играет роль.

Объявления о покупке меди на OLX. Фото: скриншот

Объявление о покупке меди на OLX. Фото: скриншот

Объявление о покупке меди на OLX. Фото: скриншот

Объявление о покупке меди на OLX. Фото: скриншот

Объявление о покупке меди на OLX. Фото: скриншот 1 / 5









Потенциал ломозаготовки в Украине

Что дальше будет происходить с отечественной отраслью и какими будут объемы ломозаготовки в последующие годы, напрямую зависит от ситуации в машиностроении. В развитых странах — мировых лидерах по экспорту лома — машиностроение является фундаментом экономического могущества.

"На него приходится 40-45% от всего экспорта в денежном выражении. В Украине вклад машиностроения в экспорт составляет лишь 10-12%, часть из которого — сборка кабельных систем по толлинговой схеме для международных компаний", — говорится на специализированном портале GMK Center.

Это свидетельствует о сомнительных перспективах для сбора лома в Украине. Во-первых, деиндустриализация снижает доступные объемы. Во-вторых, отсутствует возможность активно работать с военным ломом из-за законодательных ограничений. Ко всему, мощности отрасли сильно сократились за период полномасштабной войны.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выгодно избавиться от старых вещей, продав их на лом. Внутри бытовых приборов, в частности холодильников, телевизоров, фенов, кондиционеров, микроволновых печей, стиральных машин и т.д., содержится много меди.

Также мы писали, что предприятия принимают лом цветных металлов. Изделия из алюминия стоят от 50 до 90 грн/кг в среднем по Украине. Металл ценят за легкость, гибкость, прочность и отличную устойчивость к коррозии (образованию ржавчины).