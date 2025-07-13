Брухт кольорових металів — на чому українці можуть найбільше заробити в липні

Зламана техніка. Фото: Unsplash

Аби максимально заробити на брухті, потрібно здавати прибуткові метали. В цю категорію станом на липень 2025 року входить мідь і латунь. За них пункти прийому дадуть чималі суми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на якому брухті українці можуть заробити найбільше.

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Скільки коштує мідь у липні

Цей кольоровий метал характеризується еластичністю, піддатливістю до повторного перероблювання, високою електропровідністю тощо. Мідь використовують у виробництві побутових приладів, посуду, предметів інтер’єру, різноманітних деталей транспортних засобів, тому знайти її в домашніх умовах нескладно.

Ціна за кілограм брухту залежить від багатьох факторів, зокрема наявності домішок, корозії, бруду. Плюс вартість коливається по областях України. Ми дізналися, за скільки підприємства купують мідь станом на липень 2025 року:

Київська область — від 200 до 320 грн;

Вінницька область — від 320 до 340 грн;

Дніпропетровська область — від 330 до 355 грн;

Запорізька область — від 308 до 360 грн;

Львівська область — від 280 до 310 грн;

Миколаївська область — від 280 до 330 грн;

Одеська область — від 310 до 350 грн;

Сумська область — від 260 до 325 грн;

Харківська область — від 280 до 350 грн.

Вартість брухту міді в Україні. Фото: скриншот

Вартість латуні в липні 2025

Другий цінний кольоровий метал — латунь. Її застосовують у будівництві, електротехніці, машинобудуванні та інших галузях. Це універсальний матеріал, який міститься в безлічі речей завдяки своїм унікальним властивостям і широкому спектру оброблення. Плюс латунь має красивий золотистий колір, тож її часто додають як декор.

Середня ціна за кілограм металу коливається від 160 до 200 грн. Дорого приймають сировину в Запорізькій та Харківській областях — до 220 грн/кг (максимальний показник). Найменший діапазон вартості спостерігається у Львівському та Одеському регіонах — від 160 до 180 грн/кг.

Вартість брухту латуні в Україні. Фото: скриншот

Щоб знайти латунь для продажу на брухт, потрібно покопирсатися в сантехніці: кольоровий метал міститься у змішувачах, кранах, фітингах, трубах, системах опалення та водопостачання. Плюс джерелом сировини є інтер’єр житла, зокрема світильники, рамки для дзеркал, дверні петлі, посуд, біжутерія тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть заробити великі гроші, продавши в ломбард прикраси з золота. Цей дорогоцінний метал значно подорожчав, тому з’явилася можливість отримати хороший прибуток. Але слід обрати ломбард із найвигіднішими пропозиціями.

Також ми писали, як підготувати автомобіль до здачі на брухт. Спочатку треба зняти транспортний засіб з обліку, звернувшись в МВС, потім слід забрати з салону особисті речі. Не завадить розібрати машину на дорогі компоненти, аби продати максимально вигідно.