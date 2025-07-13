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Главная Экономика На каком ломе можно больше всего заработать — два дорогих металла

На каком ломе можно больше всего заработать — два дорогих металла

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 15:10
Лом цветных металлов — на чем украинцы могут больше всего заработать в июле
Сломанная техника. Фото: Unsplash

Чтобы максимально заработать на ломе, нужно сдавать прибыльные металлы. В эту категорию по состоянию на июль 2025 года входит медь и латунь. За них пункты приема дадут немалые суммы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каком ломе украинцы могут заработать больше всего.

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Сколько стоит медь в июле

Этот цветной металл характеризуется эластичностью, податливостью к повторной переработке, высокой электропроводностью и др. Медь используют в производстве бытовых приборов, посуды, предметов интерьера, различных деталей транспортных средств, поэтому найти ее в домашних условиях несложно.

Цена за килограмм лома зависит от многих факторов, в частности наличия примесей, коррозии, грязи. Плюс стоимость колеблется по областям Украины. Мы узнали, за сколько предприятия покупают медь по состоянию на июль 2025 года:

  • Киевская область — от 200 до 320 грн;
  • Винницкая область — от 320 до 340 грн;
  • Днепропетровская область — от 330 до 355 грн;
  • Запорожская область — от 308 до 360 грн;
  • Львовская область — от 280 до 310 грн;
  • Николаевская область — от 280 до 330 грн;
  • Одесская область — от 310 до 350 грн;
  • Сумская область — от 260 до 325 грн;
  • Харьковская область — от 280 до 350 грн.
На каком ломе можно больше всего заработать — два дорогих металла - фото 1
Стоимость лома меди в Украине. Фото: скриншот

Стоимость латуни в июле 2025

Второй ценный цветной металл — латунь. Ее применяют в строительстве, электротехнике, машиностроении и других отраслях. Это универсальный материал, который содержится во множестве вещей благодаря своим уникальным свойствам и широкому спектру обработки. Плюс латунь имеет красивый золотистый цвет, поэтому ее часто добавляют в качестве декора.

Средняя цена за килограмм металла колеблется от 160 до 200 грн. Дорого принимают сырье в Запорожской и Харьковской областях — до 220 грн/кг (максимальный показатель). Наименьший диапазон стоимости наблюдается во Львовском и Одесском регионах — от 160 до 180 грн/кг.

На каком ломе можно больше всего заработать — два дорогих металла - фото 2
Стоимость лома латуни в Украине. Фото: скриншот

Чтобы найти латунь для продажи на лом, нужно покопаться в сантехнике: цветной металл содержится в смесителях, кранах, фитингах, трубах, системах отопления и водоснабжения. Плюс источником сырья является интерьер жилья, в частности светильники, рамки для зеркал, дверные петли, посуда, бижутерия и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заработать большие деньги, продав в ломбард украшения из золота. Этот драгоценный металл значительно подорожал, поэтому появилась возможность получить хорошую прибыль. Но следует выбрать ломбард с самыми выгодными предложениями.

Также мы писали, как подготовить автомобиль к сдаче на лом. Сначала надо снять транспортное средство с учета, обратившись в МВД, затем следует забрать из салона личные вещи. Не помешает разобрать машину на дорогие компоненты, чтобы продать максимально выгодно.

цены металлолом вторсырье медь латунь металл
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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