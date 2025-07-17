Продаж чорних і кольорових металів — що мають знати українці про брухт у 2025 році

Брухт металів. Фото: Unsplash

Чимало українців хочуть мати додаткове джерело заробітку. Один із варіантів — продавати брухт чорних і кольорових металів. Але важливо знати, яку сировину вигідніше здавати, скільки вона коштує, що заборонено привозити в пункти приймання тощо.

Сайт Новини.LIVE відповідає на три головні питання про брухт металів, які можуть зацікавити потенційних продавців вторинної сировини.

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Який метал вигідно здавати в Україні

Щоб заробити якнайбільше, варто звернути увагу на дорогий метал — мідь. Її цінують за високу електропровідність, еластичність, збереження якостей при повторному перероблюванні тощо. Шукати довго не доведеться — мідь легко знайти в домашніх умовах, оскільки вона міститься в посуді, деталях транспортних засобів, побутових приладах, інтер’єрі, сантехнічних виробах.

Ціни залежать від багатьох факторів, зокрема сезону (влітку дорожче), області України та зовнішнього вигляду конструкції. Варто очистити метал від бруду, позбутися пластикових або скляних деталей. Станом на середину липня 2025 року підприємства купують мідь за такою середньою вартістю:

Київська область — від 200 до 320 грн;

Вінницька область — від 320 до 340 грн;

Дніпропетровська область — від 330 до 355 грн;

Запорізька область — від 308 до 360 грн;

Львівська область — від 280 до 310 грн;

Миколаївська область — від 280 до 330 грн;

Одеська область — від 310 до 350 грн;

Сумська область — від 260 до 325 грн;

Харківська область — від 280 до 350 грн.

Попит високий, оскільки Україна активно займається експортом. Згідно з розрахунками GMK Center на базі даних Державної митної служби, за підсумками травня 2025 року продаж брухту чорних металів збільшився на 91,3% порівняно з травнем 2024-го.

"Ключовим напрямком експорту сировини залишається Польща. На польський ринок спрямовано 28,24 тис. т брухту, що становить 90,3% від загального обсягу поставок. Незначна частина спрямована до Німеччини — 0,3 тис. т", — йдеться на спеціалізованому порталі.

Що заборонено здавати на брухт

Не всі металеві конструкції дозволено продавати для повторного перероблювання. Існують вимоги, порушення яких може призвести до негативних наслідків. Пункти приймання не співпрацюють з клієнтами, які намагаються здати:

герметичні контейнери з невідомою речовиною всередині;

зброю і боєприпаси;

залізничні рейки, шпали;

радіоактивні або токсичні вироби;

пам’ятники, таблички з могил;

предмети культурної та історичної цінності;

предмети комунальної власності, наприклад, каналізаційні люки.

Якщо йдеться про приватну власність, зокрема транспортні засоби, необхідно надати підтверджувальні документи. Автомобіль спершу треба зняти з обліку в сервісному центрі МВС, а вже потім здавати.

Чи стягують податки з продажу брухту

Отримуючи дохід, необхідно сплачувати податки до державного бюджету, а саме 18% ПДФО та 5% військового збору. Постає питання, чи зобов’язані українці утримувати кошти з продажу чорних/кольорових металів.

"До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника не включається сума, отримана за вторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних і кольорових металів, брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку", — уточнили спеціалісти Головного управління ДПС у Чернівецькій області.

Виходить, українці можуть здавати брухт без необхідності відкладати частину прибутку на покриття податкових зобов’язань. Ця норма закону набула чинності з 1 січня 2013 року, вона дійсна станом на липень 2025 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть заробити на брухті алюмінію. Середня ціна по Україні становить 50-90 грн. Прибуток залежить від стану металу, наявності домішок та іржі, обсягів тощо.

Також ми писали, що відбувається з цінами на золото в банках і ломбардах України. Дорогоцінний метал значно подорожчав, тож громадяни можуть заробити на продажу прикрас.