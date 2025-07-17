Продажа черных и цветных металлов — что должны знать украинцы о ломе в 2025 году

Лом металлов. Фото: Unsplash

Многие украинцы хотят иметь дополнительный источник заработка. Один из вариантов — продавать лом черных и цветных металлов. Но важно знать, какое сырье выгоднее сдавать, сколько оно стоит, что запрещено привозить в пункты приема и т.д.

Сайт Новини.LIVE отвечает на три главных вопроса о ломе металлов, которые могут заинтересовать потенциальных продавцов вторичного сырья.

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Какой металл выгодно сдавать в Украине

Чтобы заработать как можно больше, стоит обратить внимание на дорогой металл — медь. Ее ценят за высокую электропроводность, эластичность, сохранение качеств при повторной переработке и т.д. Искать долго не придется — медь легко найти в домашних условиях, поскольку она содержится в посуде, деталях транспортных средств, бытовых приборах, интерьере, сантехнических изделиях.

Цены зависят от многих факторов, в частности сезона (летом дороже), области Украины и внешнего вида конструкции. Стоит очистить металл от грязи, избавиться от пластиковых или стеклянных деталей. По состоянию на середину июля 2025 года предприятия покупают медь по такой средней стоимости:

Киевская область — от 200 до 320 грн;

Винницкая область — от 320 до 340 грн;

Днепропетровская область — от 330 до 355 грн;

Запорожская область — от 308 до 360 грн;

Львовская область — от 280 до 310 грн;

Николаевская область — от 280 до 330 грн;

Одесская область — от 310 до 350 грн;

Сумская область — от 260 до 325 грн;

Харьковская область — от 280 до 350 грн.

Спрос высокий, поскольку Украина активно занимается экспортом. Согласно расчетам GMK Center на базе данных Государственной таможенной службы, по итогам мая 2025 года продажи лома черных металлов увеличились на 91,3% по сравнению с маем 2024-го.

"Ключевым направлением экспорта сырья остается Польша. На польский рынок направлено 28,24 тыс. т лома, что составляет 90,3% от общего объема поставок. Незначительная часть направлена в Германию — 0,3 тыс. т", — говорится на специализированном портале.

Что запрещено сдавать на лом

Не все металлические конструкции разрешено продавать для повторной переработки. Существуют требования, нарушение которых может привести к негативным последствиям. Пункты приема не сотрудничают с клиентами, которые пытаются сдать:

герметичные контейнеры с неизвестным веществом внутри;

оружие и боеприпасы;

железнодорожные рельсы, шпалы;

радиоактивные или токсичные изделия;

памятники, таблички с могил;

предметы культурной и исторической ценности;

предметы коммунальной собственности, например, канализационные люки.

Если речь идет о частной собственности, как транспортные средства, то необходимо предоставить подтверждающие документы. Автомобиль сначала надо снять с учета в сервисном центре МВД, а уже потом сдавать.

Взимают ли налоги с продажи лома

Получая доход, необходимо платить налоги в государственный бюджет, а именно 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Возникает вопрос, обязаны ли украинцы удерживать средства с продажи черных/цветных металлов.

"В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика не включается сумма, полученная за вторичное сырье, бытовые отходы, лом черных и цветных металлов, лом драгоценных металлов, проданный Национальному банку", — уточнили специалисты Главного управления ГНС в Черновицкой области.

Получается, украинцы могут сдавать лом без необходимости откладывать часть прибыли на покрытие налоговых обязательств. Эта норма закона вступила в силу с 1 января 2013 года, она действительна по состоянию на июль 2025 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заработать на ломе алюминия. Средняя цена по Украине составляет 50-90 грн. Прибыль зависит от состояния металла, наличия примесей и ржавчины, объемов и т.д.

Также мы писали, что происходит с ценами на золото в банках и ломбардах Украины. Драгоценный металл значительно подорожал, поэтому граждане могут заработать на продаже украшений.