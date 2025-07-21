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Главная Экономика Украинцы выгодно сдают чермет в июле — какая цена за 1 кг лома

Украинцы выгодно сдают чермет в июле — какая цена за 1 кг лома

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 16:10
Сдать чермет на лом — сколько можно заработать на металлах в июле 2025
Лом на свалке. Фото: Unsplash

Многие украинцы занимаются продажей лома для получения дополнительного дохода. Кто-то отдает на повторную переработку цветные металлы, в частности медь и алюминий, а кому-то достаточно сдавать чермет. Он стоит гораздо дешевле, но точно найдется у каждого дома.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг черных металлов в июле 2025 года.

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Цены на чермет в Украине

Речь идет о стали, железе и чугуне. Их используют в производстве множества предметов общего потребления, поэтому в домашних условиях лома найдется много. Кроме возможности заработать деньги на продаже старого хлама, украинцы помогают снизить уровень загрязнения окружающей среды, поскольку повторная переработка уменьшает потребность в добыче.

Сырье пригодится в строительстве, промышленности, производстве товаров, машиностроении и других отраслях. Пункты приема установили невысокие цены на чермет несмотря на стабильный спрос, поскольку стоимость зависит от ситуации на мировом рынке.

Мы узнали, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в июле 2025 года. Средние показатели в разных областях Украины следующие:

  • Киевская область — от 3,5 до 5,3 грн/кг;
  • Винницкая область — от 4 до 5 грн/кг;
  • Днепропетровская область — от 5,5 до 7 грн/кг;
  • Запорожская область — от 5,5 до 6,5 грн/кг;
  • Львовская область — от 4,5 до 5,5 грн/кг;
  • Одесская область — от 5 до 6 грн/кг;
  • Сумская область — от 5 до 6,5 грн/кг;
  • Харьковская область — от 3,5 до 5 грн/кг.
Украинцы выгодно сдают чермет в июле — какая цена за 1 кг лома - фото 1
Стоимость чермета в Киеве. Фото: скриншот

Спрос на лом в мире

Наблюдается мировое падение уровня потребления лома за 1 квартал 2025 года. Показатели снизились в большинстве ключевых регионов — Китае, США, Европейском Союзе, Японии, Южной Корее и Турции. Зато в Индии зафиксировали рост.

"ЕС удержал первое место в мире по объемам экспорта лома — 4,578 млн тонн. Основными покупателями остаются Турция, Египет, Индия. США, несмотря на падение экспорта, сохраняют второе место, Япония, Великобритания, Австралия и Мексика демонстрируют рост объемов поставок", — говорится на специализированном портале GMK Center.

Это свидетельствует о снижении роли лома в металлургическом цикле в отдельных странах. И хотя показатели падения незначительны, динамика удерживается на рынке уже долгое время. По оценкам BIR и World Steel Association, ежегодно в мире используется около 630 млн тонн лома.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут продавать лом меди на специализированном портале OLX. Цены отличаются в зависимости от области, но средняя стоимость достигает 320-350 грн/кг. Авторы объявлений редко указывают актуальную цену, стимулируя клиентов звонить.

Также мы писали, какие металлы самые редкие в мире. Список пополняет калифорний (1 грамм может стоить более 9 млн долларов), золото, родий (в 100 раз реже чистого золота) и платина (годовая добыча в 7-10 раз меньше золота).

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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