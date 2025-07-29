Ціни на брухт міді в Україні — де вигідніше здавати кольоровий метал у 2025

Брухт міді. Фото: кадр із відео

Українці можуть немало заробити на брухті, продаючи його підприємствам для повторного перероблювання. Одним із найдорожчих металів (серед кольорових) вважається мідь. Її легко знайти в домашніх умовах, а середні ціни перетинають 300 грн/кг. Але вартість брухту коливається по областях України.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де найвигідніші ціни на брухт міді в Україні.

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Де краще здавати брухт міді

Пункти прийому достойно платять клієнтам за металеві конструкції, що містять мідь. Її цінують за фізико-хімічні властивості, зокрема високу електропровідність, еластичність, стійкість до корозії, піддатливість до зміни форми тощо. Плюс на метал традиційно є великий попит, оскільки його широко використовують у різних галузях (промисловість, електротехніка, будівництво, медицина).

Українці будуть приємно вражені, дізнавшись про вартість брухту міді. Заробіток від продажу може залежати від різних чинників, наприклад, сезону, зовнішнього вигляду конструкції, наявності домішок чи іржі, навіть області. Ми дізналися ціни станом на кінець липня 2025 року і з’ясували, що в деяких регіонах України здавати мідь вигідніше.

Наприклад, у Запорізькій області за кілограм брухту дають від 311 до 363 грн у середньому. Зате на території Львівської області вдасться отримати лише 280-310 грн. Тобто продавцям, які здають великі обсяги міді, краще знайти пункт прийому в Запоріжжі, навіть якщо вони знаходяться територіально ближче до Львова.

В інших областях України середня вартість кілограму брухту кольорового металу перебуває на такому рівні:

Київська область — від 200 до 320 грн;

Вінницька область — від 320 до 340 грн;

Дніпропетровська область — від 330 до 357 грн;

Миколаївська область — від 280 до 330 грн;

Одеська область — від 310 до 350 грн;

Сумська область — від 260 до 325 грн;

Харківська область — від 280 до 350 грн.

Вартість брухту міді в Запоріжжі. Фото: скриншот

Попит на мідь у світі зростає

Раніше ми розповідали, що фахівці Міжнародного енергетичного агентства впевнені у зростанні попиту на мідь. До 2040 року затребуваність цього кольорового металу може збільшитися на 50%. З огляду на прогноз стає дедалі актуальнішим питання пошуку нових родовищ.

Чи не найбільші поклади міді знайшли на півдні Тибету — там є понад 45 мільйонів тонн металу. Вчені вважають, що запаси в родовищі формувалися 13-18 мільйонів років тому.

"Руда не утворилася в активних зонах субдукції, як зазвичай буває з багатими на мідь вулканічними дугами. Натомість вона з’явилася внаслідок масивного зіткнення тектонічних плит в епоху міоцену", — зазначило видання Dailygalaxy.

З огляду на впевненість вчених, що протягом наступного десятиліття попит на мідь швидко зростатиме, українцям не завадить замислитися над накопиченням цього кольорового металу вже нараз. Адже зі збільшенням затребуваності ціна також не стоятиме на місці.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вигідно здати на брухт чорні метали, зокрема вироби з чавуну, заліза і сталі. Коштують вони недорого, в середньому від 4 до 6 грн за кілограм. Але металеві конструкції дуже просто знайти в домашніх умовах, що мінімізує ризики.

Також ми писали, коли ціни на брухт в Україні можуть вирости. Вартість чорних і кольорових металів залежить від сезону: влітку вигідніше накопичувати брухт, а взимку — продавати. Тоді ціни традиційно коливаються у бік збільшення.