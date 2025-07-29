Цены на лом меди в Украине — где выгоднее сдавать цветной металл в 2025

Лом меди. Фото: кадр из видео

Украинцы могут немало заработать на ломе, продавая его предприятиям для повторной переработки. Одним из самых дорогих металлов (среди цветных) считается медь. Ее легко найти в домашних условиях, а средние цены пересекают 300 грн/кг. Но стоимость лома колеблется по областям Украины.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где самые выгодные цены на лом меди в Украине.

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Где лучше сдавать лом меди

Пункты приема достойно платят клиентам за металлические конструкции, содержащие медь. Ее ценят за физико-химические свойства, в частности высокую электропроводность, эластичность, устойчивость к коррозии, податливость к изменению формы и пр. Плюс на металл традиционно есть большой спрос, поскольку его широко используют в различных отраслях (промышленность, электротехника, строительство, медицина).

Украинцы будут приятно удивлены, узнав стоимость лома меди. Заработок от продажи может зависеть от различных факторов, например, сезона, внешнего вида конструкции, наличия примесей или ржавчины, даже области. Мы узнали цены по состоянию на конец июля 2025 года и выяснили, что в некоторых регионах Украины сдавать медь выгоднее.

Например, в Запорожской области за килограмм лома дают от 311 до 363 грн в среднем. Зато на территории Львовской области удастся получить всего 280-310 грн. То есть продавцам, которые сдают большие объемы меди, лучше найти пункт приема в Запорожье, даже если они находятся территориально ближе ко Львову.

В других областях Украины средняя стоимость килограмма лома цветного металла находится на таком уровне:

Киевская область — от 200 до 320 грн;

Винницкая область — от 320 до 340 грн;

Днепропетровская область — от 330 до 357 грн;

Николаевская область — от 280 до 330 грн;

Одесская область — от 310 до 350 грн;

Сумская область — от 260 до 325 грн;

Харьковская область — от 280 до 350 грн.

Стоимость лома меди в Запорожье. Фото: скриншот

Спрос на медь в мире растет

Ранее мы рассказывали, что специалисты Международного энергетического агентства уверены в росте спроса на медь. К 2040 году востребованность этого цветного металла может увеличиться на 50%. Учитывая прогноз, становится все более актуальным вопрос поиска новых месторождений.

Едва ли не самые большие залежи меди нашли на юге Тибета — там есть более 45 миллионов тонн металла. Ученые считают, что запасы в месторождении формировались 13-18 миллионов лет назад.

"Руда не образовалась в активных зонах субдукции, как обычно бывает с богатыми медью вулканическими дугами. Вместо этого она появилась в результате массивного столкновения тектонических плит в эпоху миоцена", — отметило издание Dailygalaxy.

Учитывая уверенность ученых, что в течение следующего десятилетия спрос на медь будет быстро расти, украинцам не помешает задуматься над накоплением этого цветного металла уже сейчас. Ведь с увеличением востребованности цена тоже не будет стоять на месте.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выгодно сдать на лом черные металлы, в частности изделия из чугуна, железа и стали. Стоят они недорого, в среднем от 4 до 6 грн за килограмм. Но металлические конструкции очень просто найти в домашних условиях, что минимизирует риски.

Также мы писали, когда цены на лом в Украине могут вырасти. Стоимость черных и цветных металлов зависит от сезона: летом выгоднее накапливать лом, а зимой — продавать. Тогда цены традиционно колеблются в сторону увеличения.