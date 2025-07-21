Метал осмій — скільки коштує кілограм найдорожчого металу у світі

Працівники біля родовища. Фото: УНІАН

Коли мова заходить про дорогоцінні метали, то більшість відразу ж згадає про золото чи платину. Звісно, це цінні метали, але не найдорожчі у світі.

Редакція Новини.LIVE розповідає про метал, який має статус найдорожчого.

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Який найдорожчий метал у світі

Серед дорогоцінних металів — це осмій. Як пише JasonDeegan, вартість кілограма сягає понад 1 млн євро, що значно перевищує ціну на золото чи платину. Осмій належить до платинової групи металів, де також є:

рутеній;

родій;

паладій;

іридій;

платина.

Осмій має найвищий рівень щільності серед усіх природних елементів.

Яка країна добуває осмій

За даними видання el.kz, наразі Казахстан є єдиною країною, яка експортує цей метал. Осмій у цій країні залягає в родовищі руди в Улитауській області. Там метал міститься в унікальній концентрації — зі 100 грамів руди можна отримати лише 0,02% осмію, і цей показник вважається найкращим у світі.

Видобувати цей метал дуже складно. Також непростим є процес очистки осмію: у необробленому вигляді він токсичний, тож усе потрібно робити надзвичайно точно, застосовуючи передові технології та дотримуючись суворого контролю.

Зазначається, що осмій такий дорогий не тільки через рідкість. Так, осмієві сплави використовують для створення надміцних деталей, зокрема, під час будівництва космічних кораблів.

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