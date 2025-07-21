Металл осмий — сколько стоит килограмм самого дорогого металла в мире

Самый дорогой металл в мире — сколько стоит и кто его добывает
Когда речь заходит о драгоценных металлах, то большинство сразу же вспомнит о золоте или платине. Конечно, это ценные металлы, но не самые дорогие в мире.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о металле, который имеет статус самого дорогого.
Какой самый дорогой металл в мире
Среди драгоценных металлов — это осмий. Как пишет JasonDeegan, стоимость килограмма достигает более 1 млн евро, что значительно превышает цену на золото или платину. Осмий относится к платиновой группе металлов, где также есть:
- рутений;
- родий;
- палладий;
- иридий;
- платина.
Осмий имеет самый высокий уровень плотности среди всех природных элементов.
Какая страна добывает осмий
По данным издания el.kz, сейчас Казахстан является единственной страной, которая экспортирует этот металл. Осмий в этой стране залегает в месторождении руды в Улитауской области. Там металл содержится в уникальной концентрации - из 100 граммов руды можно получить всего 0,02% осмия, и этот показатель считается лучшим в мире.
Добывать этот металл очень сложно. Также непростым является процесс очистки осмия: в необработанном виде он токсичен, поэтому все нужно делать очень точно, применяя передовые технологии и соблюдая строгий контроль.
Отмечается, что осмий такой дорогой не только из-за редкости. Так, осмиевые сплавы используют для создания сверхпрочных деталей, в частности, при строительстве космических кораблей.
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