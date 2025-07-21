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Главная Индустрии Самый дорогой металл в мире — сколько стоит и кто его добывает

Самый дорогой металл в мире — сколько стоит и кто его добывает

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 06:20
Металл осмий — сколько стоит килограмм самого дорогого металла в мире
Работники возле месторождения. Фото: УНИАН

Когда речь заходит о драгоценных металлах, то большинство сразу же вспомнит о золоте или платине. Конечно, это ценные металлы, но не самые дорогие в мире.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о металле, который имеет статус самого дорогого.

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Какой самый дорогой металл в мире

Среди драгоценных металлов — это осмий. Как пишет JasonDeegan, стоимость килограмма достигает более 1 млн евро, что значительно превышает цену на золото или платину. Осмий относится к платиновой группе металлов, где также есть:

  • рутений;
  • родий;
  • палладий;
  • иридий;
  • платина.

Осмий имеет самый высокий уровень плотности среди всех природных элементов.

Какая страна добывает осмий

По данным издания el.kz, сейчас Казахстан является единственной страной, которая экспортирует этот металл. Осмий в этой стране залегает в месторождении руды в Улитауской области. Там металл содержится в уникальной концентрации - из 100 граммов руды можно получить всего 0,02% осмия, и этот показатель считается лучшим в мире.

Добывать этот металл очень сложно. Также непростым является процесс очистки осмия: в необработанном виде он токсичен, поэтому все нужно делать очень точно, применяя передовые технологии и соблюдая строгий контроль.

Отмечается, что осмий такой дорогой не только из-за редкости. Так, осмиевые сплавы используют для создания сверхпрочных деталей, в частности, при строительстве космических кораблей.

Ранее мы рассказывали о еще одной стране, которая имеет масштабные запасы лития. Для добычи металла власти заключили соглашения с РФ и Китаем. Узнавайте также, почему человечеству не удастся добыть все золото на Планете.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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