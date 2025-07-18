Ціни на брухт в Україні — чи вигідно продавати влітку і коли чекати подорожчання

Брухт металів. Фото: Unsplash

Регулярно займаючись продажем брухту, українці можуть помітити цікавий нюанс: вартість чорних і кольорових металів схильна до сезонних коливань. Іншими словами, в конкретну пору року ціни підвищуються, тому реалізація стає вигіднішою. Постає питання, коли українцям вдається більше заробити на брухті.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи вигідно продавати брухт влітку і коли чекати подорожчання в Україні.

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Як сезон впливає на вартість брухту

Не всі українці знають, що найбільше на вартість брухту чорних і кольорових металів впливає пора року. Традиційно показники підвищуються з пізньої осені до ранньої весни. В цей період ціна чормету змінюється на 20-30% у бік подорожчання, а міді — на 15-20%. Тому продавцям рекомендують займатися накопиченням металевих конструкцій влітку, аби максимально заробити взимку.

"Будь-який брухт має сезонну зміну закупівельної ціни. Різниця може сягати від 20% до 50%. Влітку більш вигідно збирати та скуповувати сировину, але не здавати. Ціна брухту в Україні починає підвищуватися пізньої осені, з подальшим поступовим зростанням до ранньої весни", — зауважили в компанії Metallic.

Виходить, липень 2025 року — не найкращий час для реалізації чормету, міді, алюмінію, латуні та інших затребуваних металів. Але завдяки сезонному фактору українці можуть надійно планувати операції, пов’язанні з продажем брухту, не хвилюючись за непередбачувані коливання вартості.

Від чого залежать ціни на метали

Не тільки пора року впливає на цінові показники в Україні. Навіть незначна, на перший погляд, деталь може зменшити або збільшити кінцевий дохід. Громадянам, які віддають вироби на повторне перероблювання, необхідно зважати на такі фактори:

обсяг проданої продукції (чим більше, тим дорожче);

ступінь засміченості (домішки знижують цінність брухту);

ситуацію на світовому ринку;

курс валют;

експортне мито і витрати на логістику;

потребу в самостійному транспортуванні на підприємство (ціна може збільшитися, якщо клієнт сам привезе брухт на склад);

попит на метали для виробництва.

Щоб дохід від продажу був максимальним, рекомендується накопичувати великі обсяги брухту в теплу пору року, а реалізувати — в холодну. Плюс не завадить попередньо очищувати металеві конструкції від бруду і домішок, сортувати за видами, звільняти від пластику тощо. Це означає інвестувати в якість і фінансову вигоду.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці часто продають брухт міді на спеціалізованому порталі OLX. Там регулярно з’являються оголошення від підприємців, які готові забрати кольорові метали за вигідною вартістю. Середні ціни коливаються в діапазоні 320-350 грн/кг.

Також ми писали, на якому брухті українці можуть найбільше заробити в липні 2025 року. В переліку дорогих кольорових металів мідь і латунь. Вони містять в побутових приладах, транспортних засобах, деталях інтер’єру та інших виробах.