Цены на лом в Украине — выгодно ли продавать летом и когда ждать подорожания

Лом металлов. Фото: Unsplash

Регулярно занимаясь продажей лома, украинцы могут заметить интересный нюанс: стоимость черных и цветных металлов подвержена сезонным колебаниям. Другими словами, в конкретное время года цены повышаются, поэтому реализация становится более выгодной. Возникает вопрос, когда украинцам удается больше заработать на ломе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, выгодно ли продавать лом летом и когда ждать подорожания в Украине.

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Как сезон влияет на стоимость лома

Не все украинцы знают, что больше всего на стоимость лома черных и цветных металлов влияет время года. Традиционно показатели повышаются с поздней осени до ранней весны. В этот период цена чермета меняется на 20-30% в сторону подорожания, а меди — на 15-20%. Поэтому продавцам рекомендуют заниматься накоплением металлических конструкций летом, дабы максимально заработать зимой.

"Любой лом имеет сезонное изменение закупочной цены. Разница может достигать от 20% до 50%. Летом более выгодно собирать и скупать сырье, но не сдавать. Цена лома в Украине начинает повышаться поздней осенью, с последующим постепенным ростом к ранней весне", — отметили в компании Metallic.

Получается, июль 2025 года — не лучшее время для реализации чермета, меди, алюминия, латуни и других востребованных металлов. Но благодаря сезонному фактору украинцы могут надежно планировать операции, связанные с продажей лома, не волнуясь за непредсказуемые колебания стоимости.

От чего зависят цены на металлы

Не только время года влияет на ценовые показатели в Украине. Даже незначительная, на первый взгляд, деталь может уменьшить или увеличить конечный доход. Гражданам, которые отдают изделия на повторную переработку, необходимо учитывать такие факторы:

объем проданной продукции (чем больше, тем дороже);

степень засоренности (примеси снижают ценность лома);

ситуацию на мировом рынке;

курс валют;

экспортную пошлину и затраты на логистику;

потребность в самостоятельной транспортировке на предприятие (цена может увеличиться, если клиент сам привезет лом на склад);

спрос на металлы для производства.

Чтобы доход от продажи был максимальным, рекомендуется накапливать большие объемы лома в теплое время года, а реализовать — в холодное. Плюс не помешает предварительно очищать металлические конструкции от грязи и примесей, сортировать по видам, освобождать от пластика и т.д. Это значит инвестировать в качество и финансовую выгоду.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы часто продают лом меди на специализированном портале OLX. Там регулярно появляются объявления от предпринимателей, которые готовы забрать цветные металлы по выгодной стоимости. Средние цены колеблются в диапазоне 320-350 грн/кг.

Также мы писали, на каком ломе украинцы могут больше всего заработать в июле 2025 года. В перечне дорогих цветных металлов медь и латунь. Они содержат в бытовых приборах, транспортных средствах, деталях интерьера и других изделиях.