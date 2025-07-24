Попит на мідь — вчені дізналися, де заховані масштабні поклади

Екскаватори на родовищі. Фото: УНІАН

Мідь — невід'ємна частина сучасних технологій. Її широко застосовують під час виробництва автомобілів, в енергетичних мережах та системах відновлюваної енергії. Мідь має унікальну функцію — проводити електрику, тож завдяки цьому цей метал критично важливий у глобальному переході до чистої енергії.

Попит на цей метал лише зростає, тож пошук нових родовищ стає дедалі актуальнішим. Міжнародне енергетичне агентство вважає, що попит на мідь у світі до 2040 року зросте на 50%, пише видання Dailygalaxy.

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Чи не найбільші мідні родовища були знайдені у поясі Гангдесе на півдні Тибету. Там є понад 45 мільйонів тонн міді. Вчені вважають, що запаси цього металу сформувалися у цих родовищах 13-18 мільйонів років тому.

Причому поява руди відбулася не в активних зонах субдукції, як це зазвичай буває з багатими на мідь вулканічними дугами. Вважається, що вони виникли у результаті масивного зіткнення тектонічних плит в епоху міоцену. Ця подія відбулася вже після того, як океанічна плита Нео-Тетіс занурилася під Азію, залишивши геологічну спадщину, яка впливає на формування корисних копалин і сьогодні.

Вчені простежили, як змінювався хімічний склад порід в поясі Гангдесе під час тектонічної колізії. З'ясувалося, що в магмах після зіткнення сильно побільшало ванадію. Сплеск окислених матеріалів сигналізував про ідеальні умови для того, щоб мідь залишалася розчиненою в магмі, коли вона підіймалася крізь земну кору.

Що тепер може змінитися

На думку учених, це дослідження важливе для розвідки корисних копалин. Під час сучасних моделей розвідки геологи досліджують активні вулканічні дуги, які вважаються основними джерелами мідно-порфірових родовищ. Але тепер важливими будуть й стародавні зони зіткнення плит, оскільки там може бути мідь.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що мідь — це перший оброблений людьми метал. У сучасному світі цей елемент видобувають промисловим способом. Дізнавайтесь також про те, яка країна торгує найрідкіснішим металом у світі.