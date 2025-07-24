Спрос на медь — ученые узнали, где спрятаны масштабные залежи

Экскаваторы на месторождении. Фото: УНИАН

Медь — неотъемлемая часть современных технологий. Ее широко применяют при производстве автомобилей, в энергетических сетях и системах возобновляемой энергии. Медь имеет уникальную функцию — проводить электричество, поэтому металл критически важен в глобальном переходе к чистой энергии.

Спрос на этот металл только растет, поэтому поиск новых месторождений становится все более актуальным. Международное энергетическое агентство считает, что спрос на медь в мире к 2040 году вырастет на 50%, пишет издание Dailygalaxy.

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Где нашли крупное месторождение меди

Едва ли не самые большие медные месторождения были найдены в поясе Гангдесэ на юге Тибета. Там есть более 45 миллионов тонн меди. Ученые считают, что запасы этого металла сформировались в этих месторождениях 13-18 миллионов лет назад.

Причем появление руды произошло не в активных зонах субдукции, как это обычно бывает с богатыми медью вулканическими дугами. Считается, что они возникли в результате массивного столкновения тектонических плит в эпоху миоцена. Это событие произошло уже после того, как океаническая плита Нео-Тетис погрузилась под Азию, оставив геологическое наследие, которое влияет на формирование полезных ископаемых и сегодня.

Ученые проследили, как менялся химический состав пород в поясе Гангдесе во время тектонической коллизии. Выяснилось, что в магмах после столкновения сильно увеличилось количество ванадия. Всплеск окисленных материалов сигнализировал об идеальных условиях для того, чтобы медь оставалась растворенной в магме, когда она поднималась сквозь земную кору.

Что теперь может измениться

По мнению ученых, это исследование важно для разведки полезных ископаемых. Во время современных моделей разведки геологи исследуют активные вулканические дуги, которые считаются основными источниками медно-порфировых месторождений. Но теперь важными будут и древние зоны столкновения плит, поскольку там может быть медь.

Напомним, мы уже рассказывали, что медь — это первый обработанный людьми металл. В современном мире ее добывают промышленным способом. Узнавайте также о том, какая страна торгует самым редким металлом в мире.