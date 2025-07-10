Ціни на мідь у США — чому дорожчає метал у 2025 році

Графік на екрані комп'ютера. Фото: Pexels

Мідь у США рекордно подорожчала після обіцянки президента Дональда Трампа встановити мито у розмірі 50% на цей промисловий метал. Після на ринку розпочався ажіотаж щодо поставок.

Як пише газета Financial Times, свою заяву американський лідер зробив перед засіданням Кабінету міністрів.

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За інформацією журналістів, Дональд Трамп зазначив, що потрібно встановити 50% мита на мідь.

"Зараз ми візьмемося за мідь", — сказав він.

Трамп також додав, що потрібно вводити 50% мита. Ця заява пролунала після того, як Трамп у листах попередив про появу мит для більш ніж десятка країн з 1 серпня 2025 року.

Слова президента про нові мита на мідь розбурхали ринок, адже метали широко використовуються в електроніці, будівництві та промисловому обладнанні. Світові біржі, наприклад, відреагували так:

на Нью-Йоркській біржі ф'ючерси на мідь підвищилися на 13% — до 5,6 долара за фунт, досягнувши рекордних з 1969 року показників;

ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів спочатку знизилися, та згодом частково відновили втрати.

Тим часом аналітики кажуть, що ціни на мідь в Нью-Йорку перевищили лондонські ціни на безпрецедентні 25%.

"Ми очікуємо офіційного підтвердження ставки на рівні 50% протягом кількох тижнів, а також її впровадження протягом 30 днів", — розповіли журналістам аналітики Citi.

Зауважимо, що найбільшу кількість міді США отримує з Чилі: країна імпортує близько 70% цього металу. Також метал постачають такі країни як Канада та Перу. Анонсовані 50% мита можуть серйозно погіршити умови торгівлі для цих країн.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні вигідно торгувати брухтом міді. Так, середня вартість брухту може досягати 320 грн за кілограм./кг. У регіонах ціни можуть різнитися: наприклад, кілограм брухту міді у Вінницькій області коштує від 320 грн до 340 грн, тоді як у Дніпропетровській — від 330 грн до 355 грн.

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