Ціни на мідь у США — чому дорожчає метал у 2025 році

Вперше за 50 років — який метал і чому рекордно додав у ціні
Мідь у США рекордно подорожчала після обіцянки президента Дональда Трампа встановити мито у розмірі 50% на цей промисловий метал. Після на ринку розпочався ажіотаж щодо поставок.
Як пише газета Financial Times, свою заяву американський лідер зробив перед засіданням Кабінету міністрів.
Детальніше про нові тарифи на мідь
За інформацією журналістів, Дональд Трамп зазначив, що потрібно встановити 50% мита на мідь.
"Зараз ми візьмемося за мідь", — сказав він.
Трамп також додав, що потрібно вводити 50% мита. Ця заява пролунала після того, як Трамп у листах попередив про появу мит для більш ніж десятка країн з 1 серпня 2025 року.
Слова президента про нові мита на мідь розбурхали ринок, адже метали широко використовуються в електроніці, будівництві та промисловому обладнанні. Світові біржі, наприклад, відреагували так:
- на Нью-Йоркській біржі ф'ючерси на мідь підвищилися на 13% — до 5,6 долара за фунт, досягнувши рекордних з 1969 року показників;
- ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів спочатку знизилися, та згодом частково відновили втрати.
Тим часом аналітики кажуть, що ціни на мідь в Нью-Йорку перевищили лондонські ціни на безпрецедентні 25%.
"Ми очікуємо офіційного підтвердження ставки на рівні 50% протягом кількох тижнів, а також її впровадження протягом 30 днів", — розповіли журналістам аналітики Citi.
Зауважимо, що найбільшу кількість міді США отримує з Чилі: країна імпортує близько 70% цього металу. Також метал постачають такі країни як Канада та Перу. Анонсовані 50% мита можуть серйозно погіршити умови торгівлі для цих країн.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, що в Україні вигідно торгувати брухтом міді. Так, середня вартість брухту може досягати 320 грн за кілограм./кг. У регіонах ціни можуть різнитися: наприклад, кілограм брухту міді у Вінницькій області коштує від 320 грн до 340 грн, тоді як у Дніпропетровській — від 330 грн до 355 грн.
Раніше ми розповідали, яка країна володіє найбільшими запасами літію — важливого елементу для виробництва акумуляторів та електроніки. У найбільшому родовищі є 23 мільйонів тонн цього металу. Дізнавайтесь також, якими запасами дорогоцінних металів володіє Україна.
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