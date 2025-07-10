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Главная Индустрии Впервые за 50 лет — какой металл и почему рекордно вырос в цене

Впервые за 50 лет — какой металл и почему рекордно вырос в цене

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 17:25
Цены на медь в США — почему дорожает металл в 2025 году
График на экране компьютера. Фото: Pexels

Медь в США рекордно подорожала после обещания президента Дональда Трампа установить пошлину в размере 50% на этот промышленный металл. После этого на рынке начался ажиотаж относительно поставок.

Как пишет газета Financial Times, свое заявление американский лидер сделал перед заседанием Кабинета министров.

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По информации журналистов, Дональд Трамп отметил, что нужно вводить 50% пошлины на медь.

"Сейчас мы возьмемся за медь", — сказал он. 

Трамп также добавил, что нужно вводить 50% пошлины. Это заявление прозвучало после того, как Трамп в письмах предупредил о появлении пошлин для более чем десятка стран с 1 августа 2025 года.

Слова президента о новых пошлинах на медь взбудоражили рынок, ведь металлы широко используются в электронике, строительстве и промышленном оборудовании. Мировые биржи, например, отреагировали так:

  • на Нью-Йоркской бирже фьючерсы на медь повысились на 13% — до 5,6 доллара за фунт, достигнув рекордных с 1969 года показателей;
  • фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов сначала снизились, но впоследствии частично восстановили потери.

Тем временем аналитики говорят, что цены на медь в Нью-Йорке превысили лондонские цены на беспрецедентные 25%.

"Мы ожидаем официального подтверждения ставки на уровне 50% в течение нескольких недель, а также ее внедрения в течение 30 дней", — рассказали журналистам аналитики Citi.

Отметим, что наибольшее количество меди США получает из Чили: страна импортирует около 70% этого металла. Также металл поставляют такие страны как Канада и Перу. Анонсированные 50% пошлины могут серьезно ухудшить условия торговли для этих стран.

О чем еще стоит знать

Напомним, что в Украине выгодно торговать ломом меди. Так, средняя стоимость лома может достигать 320 грн за килограмм/кг. В регионах цены могут разниться: например, килограмм лома меди в Винницкой области стоит от 320 грн до 340 грн, тогда как в Днепропетровской — от 330 грн до 355 грн.

Ранее мы рассказывали, какая страна обладает самыми большими запасами лития — важного элемента для производства аккумуляторов и электроники. В крупнейшем месторождении есть 23 миллионов тонн этого металла. Узнавайте также, какими запасами драгоценных металлов обладает Украина.

США Дональд Трамп цены медь металл
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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