Цены на медь в США — почему дорожает металл в 2025 году

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Медь в США рекордно подорожала после обещания президента Дональда Трампа установить пошлину в размере 50% на этот промышленный металл. После этого на рынке начался ажиотаж относительно поставок.

Как пишет газета Financial Times, свое заявление американский лидер сделал перед заседанием Кабинета министров.

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По информации журналистов, Дональд Трамп отметил, что нужно вводить 50% пошлины на медь.

"Сейчас мы возьмемся за медь", — сказал он.

Трамп также добавил, что нужно вводить 50% пошлины. Это заявление прозвучало после того, как Трамп в письмах предупредил о появлении пошлин для более чем десятка стран с 1 августа 2025 года.

Слова президента о новых пошлинах на медь взбудоражили рынок, ведь металлы широко используются в электронике, строительстве и промышленном оборудовании. Мировые биржи, например, отреагировали так:

на Нью-Йоркской бирже фьючерсы на медь повысились на 13% — до 5,6 доллара за фунт, достигнув рекордных с 1969 года показателей;

фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов сначала снизились, но впоследствии частично восстановили потери.

Тем временем аналитики говорят, что цены на медь в Нью-Йорке превысили лондонские цены на беспрецедентные 25%.

"Мы ожидаем официального подтверждения ставки на уровне 50% в течение нескольких недель, а также ее внедрения в течение 30 дней", — рассказали журналистам аналитики Citi.

Отметим, что наибольшее количество меди США получает из Чили: страна импортирует около 70% этого металла. Также металл поставляют такие страны как Канада и Перу. Анонсированные 50% пошлины могут серьезно ухудшить условия торговли для этих стран.

О чем еще стоит знать

Напомним, что в Украине выгодно торговать ломом меди. Так, средняя стоимость лома может достигать 320 грн за килограмм/кг. В регионах цены могут разниться: например, килограмм лома меди в Винницкой области стоит от 320 грн до 340 грн, тогда как в Днепропетровской — от 330 грн до 355 грн.

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