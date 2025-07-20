Мідь — звідки видобувають важливий компонент для промисловості

Шахта. Фото: УНІАН

Мідь сьогодні — популярний метал, який є корисним як у побуті, так і в промисловості. У природі мідь має два стани — чистий та у вигляді руди.

Редакція Новини.LIVE розповідає, звідки добувають мідь.

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Як правило, мідь видобувають з оксидних (20%) та сульфідних руд (80%). Самородки цього металу виникають у земній корі під час екзогенних та ендогенних процесів. Найбільше відоме родовище самородної міді на планеті є у Сполучених Штатах Америки (США) у межах озера Верхнє. Щодо України, то основними міднорудними районами є:

Волино-Подільська плита;

Прип'ятський-Дніпровсько-Донецький авлакоген;

Український щит.

Чиста мідь у природі утворюється в зоні окиснення мідносульфатних покладів. Зазвичай в самородках самої міді міститься близько 90-99%. Решта — інші метали. Мідь промисловим способом видобувається з таких порід:

борніти — сульфідні руди (або мідний пурпур чи строкатий колчедан), вони містять майже 63,3% міді;

халькопірит — мінерал гідротермалього походження;

халькозини — містять понад 75% міді; куприти — їх найчастіше знаходять в місцях покладів самородної міді;

малахіти — вуглекисла мідна зелень.

Різного роду породи, що містять мідь, як і самородки, видобувають двома способами — закритим та відкритим.

У першому випадку на родовищі з'являються шахти, довжина яких може досягати кількох кілометрів. Щоби дробити породу, гірники використовують спеціальне бурове обладнання з шипами.

Якщо поклади міді виявляють на глибині до 500 метрів, її добувають відкритим способом. Тоді на родовище доставляють вибухівку та руйнують верхній шар породи. Далі поступово виймається, власне, сама мідна руда.

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