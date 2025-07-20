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Первый металл, обработанный людьми — откуда добывают медь

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 06:20
Медь — откуда добывают важный компонент для промышленности
Шахта. Фото: УНИАН

Медь сегодня — популярный металл, который является полезным как в быту, так и в промышленности. В природе медь бывает в двух состояниях — чистая и в виде руды.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, откуда добывают медь.

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Подробнее о добыче меди

Как правило, медь добывают из оксидных (20%) и сульфидных руд (80%). Самородки этого металла возникают в земной коре во время экзогенных и эндогенных процессов. Наибольшее известное месторождение самородной меди на планете есть в Соединенных Штатах Америки (США) в пределах озера Верхнее. А в Украине основными меднорудными районами являются:

  • Волыно-Подольская плита;
  • Припятско-Днепровско-Донецкий авлакоген;
  • Украинский щит.

Чистая медь в природе образуется в зоне окисления медносульфатных залежей. Обычно в самородках самой меди содержится около 90-99%. Остальное — другие металлы. Медь промышленным способом добывается из таких пород:

  • борниты — сульфидные руды (или медный пурпур или пестрый колчедан), они содержат почти 63,3% меди;
  • халькопирит — минерал гидротермального происхождения;
  • халькозины — содержат более 75% меди; куприты - их чаще всего находят в местах залежей самородной меди;
  • малахиты — углекислая медная зелень.

Разного рода породы, содержащие медь, как и самородки, добывают двумя способами — закрытым и открытым.

В первом случае на месторождении появляются шахты, глубина которых может достигать нескольких километров. Чтобы дробить породу, горняки используют специальное буровое оборудование с шипами.

Если залежи меди обнаруживают на глубине до 500 метров, ее добывают открытым способом. Тогда на месторождение доставляют взрывчатку и разрушают верхний слой породы. Далее постепенно вынимается, собственно, сама медная руда.

Ранее мы рассказывали об одном из самых редких металлов — гумбольдтине. Недавно его обнаружили немецкие ученые, а помогло им в этом письмо 1949 года. Узнавайте также о том, как добывают самые редкие металлы в мире.

промышленность драгоценные металлы добыча медь металл
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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