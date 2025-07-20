Медь — откуда добывают важный компонент для промышленности

Шахта. Фото: УНИАН

Медь сегодня — популярный металл, который является полезным как в быту, так и в промышленности. В природе медь бывает в двух состояниях — чистая и в виде руды.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, откуда добывают медь.

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Как правило, медь добывают из оксидных (20%) и сульфидных руд (80%). Самородки этого металла возникают в земной коре во время экзогенных и эндогенных процессов. Наибольшее известное месторождение самородной меди на планете есть в Соединенных Штатах Америки (США) в пределах озера Верхнее. А в Украине основными меднорудными районами являются:

Волыно-Подольская плита;

Припятско-Днепровско-Донецкий авлакоген;

Украинский щит.

Чистая медь в природе образуется в зоне окисления медносульфатных залежей. Обычно в самородках самой меди содержится около 90-99%. Остальное — другие металлы. Медь промышленным способом добывается из таких пород:

борниты — сульфидные руды (или медный пурпур или пестрый колчедан), они содержат почти 63,3% меди;

халькопирит — минерал гидротермального происхождения;

халькозины — содержат более 75% меди; куприты - их чаще всего находят в местах залежей самородной меди;

малахиты — углекислая медная зелень.

Разного рода породы, содержащие медь, как и самородки, добывают двумя способами — закрытым и открытым.

В первом случае на месторождении появляются шахты, глубина которых может достигать нескольких километров. Чтобы дробить породу, горняки используют специальное буровое оборудование с шипами.

Если залежи меди обнаруживают на глубине до 500 метров, ее добывают открытым способом. Тогда на месторождение доставляют взрывчатку и разрушают верхний слой породы. Далее постепенно вынимается, собственно, сама медная руда.

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