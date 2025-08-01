Ціни на бронзу в Україні — скільки коштує брухт у серпні та де вигідніше здавати

Брухт металів. Фото: Unsplash

Українці можуть вигідно здати на повторне перероблювання брухт бронзи. Конструкції, що містять відповідний сплав кольорових металів (олово, алюміній, нікель, цинк), дорого приймають в різних областях. Попит високий, адже сировина здатна похвалитися затребуваними фізико-хімічними властивостями.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує брухт бронзи в Україні станом на початок серпня 2025 року.

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Яка ціна брухту бронзи в серпні

Сплав кольорових металів характеризується високою стійкістю до корозії, міцністю, легкістю оброблення і піддатливістю до зміни форми. Завдяки властивостям бронзу використовують як сировину в різних галузях промисловості, наприклад для виготовлення автомобільних компонентів, прикрас тощо.

Вартість брухту залежить від багатьох факторів, основними серед яких є поточна ринкова ситуація, склад та якість сплаву, ступінь забруднення, вага конструкції. Пункти приймання зазвичай купують цілісні вироби, як от пружини, дроти, фурнітуру, інженерні деталі, трубки чи сантехніку. Але й не відмовляються від бронзової стружки.

Станом на 1 серпня середні ціни на брухт бронзи (кілограм) по різних областях України такі:

Київська область — від 160 до 190 грн;

Вінницька область — від 160 до 200 грн;

Дніпропетровська область — від 185 до 210 грн;

Запорізька область — від 170 до 216 грн;

Миколаївська область — від 200 до 215 грн;

Одеська область — від 175 до 205 грн;

Сумська область — від 160 до 190 грн;

Харківська область — від 180 до 200 грн.

Щоб отримати максимальну вигоду від продажу металу, необхідно спочатку підготувати брухт до здачі на повторне перероблювання. Не завадить очистити вироби від сторонніх матеріалів, зокрема пластику, фарби, ізоляції, іржі тощо. Плюс можна відсортувати сировину на види, аби цим додатково не займалися пункти приймання.

Що відбувається з цінами на брухт у світі

Станом на липень 2025 року світовий ринок брухту міг похизуватися стабільністю і незначним зростанням цін у Туреччині, США та Китаї. Ринок відчував тиск через слабкий попит на арматуру, плюс далися взнаки валютні коливання спільно з дефіцитом сировини. Ці чинники поєдналися і відобразилися на вартості.

"Ключовими факторами формування цін у ЄС стали зменшення споживання, обережна поведінка покупців і дефіцит певних категорій сировини. Учасники ринку очікують стабілізації у серпні, однак загальна ринкова активність залишатиметься низькою до завершення сезону відпусток", — йдеться на спеціалізованому порталі GMK Center.

Водночас у США ціни зросли мінімально, а внутрішній попит залишався стабільним, попри геополітичні ризики. Для Китаю липень завершився покращенням настроїв у сталевій галузі, хоча імпорт виявився слабким через податкові тиски.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вигідно здати брухт чорних металів, продаючи сталь, чавун і залізо. Ціни коливаються від 4 до 6 грн за кілограм. Найкраще продавати чормет великими обсягами, його досить просто знайти в домашніх умовах.

Також ми писали, що мідь відіграє ключову роль у розвитку "зеленої" енергетики і до 2040 року світовий попит на неї зросте на 50%. Гігантські запаси металу — понад 45 млн тонн — виявили на півдні Тибету, де вони утворилися внаслідок тектонічного зіткнення мільйони років тому.