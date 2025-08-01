Цены на бронзу в Украине — сколько стоит лом в августе и где выгоднее сдавать

Лом металлов. Фото: Unsplash

Украинцы могут выгодно сдать на повторную переработку лом бронзы. Конструкции, содержащие соответствующий сплав цветных металлов (олово, алюминий, никель, цинк), дорого принимают в разных областях. Спрос высокий, ведь сырье способно похвастаться востребованными физико-химическими свойствами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит лом бронзы в Украине по состоянию на начало августа 2025 года.

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Какая цена лома бронзы в августе

Сплав цветных металлов характеризуется высокой устойчивостью к коррозии, прочностью, легкостью обработки и податливостью к изменению формы. Благодаря свойствам бронзу используют в качестве сырья в различных отраслях промышленности, например, для изготовления автомобильных компонентов, украшений и т.д.

Стоимость лома зависит от многих факторов, основными среди которых являются текущая рыночная ситуация, состав и качество сплава, степень загрязнения, вес конструкции. Пункты приема обычно покупают цельные изделия, такие как пружины, провода, фурнитуру, инженерные детали, трубки или сантехнику. Но и не отказываются от бронзовой стружки.

По состоянию на 1 августа средние цены на лом бронзы (килограмм) по разным областям Украины такие:

Киевская область — от 160 до 190 грн;

Винницкая область — от 160 до 200 грн;

Днепропетровская область — от 185 до 210 грн;

Запорожская область — от 170 до 216 грн;

Николаевская область — от 200 до 215 грн;

Одесская область — от 175 до 205 грн;

Сумская область — от 160 до 190 грн;

Харьковская область — от 180 до 200 грн.

Чтобы получить максимальную выгоду от продажи металла, необходимо сначала подготовить лом к сдаче на повторную переработку. Не помешает очистить изделия от посторонних материалов, в частности пластика, краски, изоляции, ржавчины и пр. Плюс можно отсортировать сырье на виды, дабы этим дополнительно не занимался пункты приема.

Что происходит с ценами на лом в мире

По состоянию на июль 2025 года мировой рынок лома мог похвастаться стабильностью и незначительным ростом цен в Турции, США и Китае. Рынок испытывал давление из-за слабого спроса на арматуру, плюс сказались валютные колебания совместно с дефицитом сырья. Эти факторы соединились и отразились на стоимости.

"Ключевыми факторами формирования цен в ЕС стали уменьшение потребления, осторожное поведение покупателей и дефицит определенных категорий сырья. Участники рынка ожидают стабилизации в августе, однако общая рыночная активность будет оставаться низкой до завершения сезона отпусков", — говорится на специализированном портале GMK Center.

Однако в США цены выросли минимально, а внутренний спрос оставался стабильным, несмотря на геополитические риски. Для Китая июль завершился улучшением настроений в стальной отрасли, хотя импорт оказался слабым из-за налогового давления.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выгодно сдать лом черных металлов, продавая сталь, чугун и железо. Цены колеблются от 4 до 6 грн за килограмм. Лучше всего продавать чермет большими объемами, его достаточно просто найти в домашних условиях.

Также мы писали, что медь играет ключевую роль в развитии "зеленой" энергетики, и к 2040 году мировой спрос на нее вырастет на 50%. Гигантские запасы металла — более 45 млн тонн — обнаружили на юге Тибета, где они образовались в результате тектонического столкновения миллионы лет назад.