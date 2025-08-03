Продажа металла — что нельзя сдавать на лом и какой штраф могут получить украинцы

Металлический лом. Фото: Freepik

Сбор и сдача лома может стать выгодным делом, которое приносит ощутимую прибыль. Принимают как черные, так и цветные металлы, разнообразную бытовую технику, старые инструменты, подержанные автомобили и прочее ненужное имущество. Однако сдавать можно далеко не все, а за некоторые виды "лома" вообще могут возникнуть проблемы с законом.

О том, что запрещено сдавать на лом и почему украинцев могут привлечь к ответственности, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что запрещено сдавать на лом в 2025 году

Не все металлические изделия можно отдавать на переработку. Существуют четкие правила, нарушение которых может привести к проблемам с законом. В 2025 году запрещено сдавать:

железнодорожные рельсы, шпалы;

надгробия, мемориальные таблички;

оружие, боеприпасы и их части;

объекты, имеющие культурную или историческую ценность;

герметично закрытые емкости с неизвестным содержимым;

предметы, содержащие радиоактивные или токсичные вещества;

элементы коммунальной собственности (например, канализационные люки).

Если речь идет о частном имуществе, в частности автомобили, нужно предоставить документы, подтверждающие право собственности. Перед сдачей авто необходимо снять его с учета в сервисном центре МВД.

Когда могут привлечь к ответственности за сдачу лома

Согласно ст. 185, 194 Уголовного кодекса Украины, продажа похищенного или незаконно полученного металла считается кражей или умышленным повреждением имущества и наказывается штрафом (от 17 000 до 51 000 грн) или лишением свободы.

А сдача металла с инфраструктурных объектов, например кабелей, люков, деталей железной дороги или дорожных знаков, квалифицируется как повреждение транспортной или энергетической инфраструктуры (ст. 277, 360, 361-1 УКУ) и может привести к заключению на срок от трех до восьми лет.

Ранее мы писали, что в Украине можно хорошо заработать, сдавая лом на переработку. Особенно ценной среди цветных металлов является медь — ее легко найти дома, а цена иногда превышает 300 грн/кг.

Также мы рассказывали, что в 2025 году выгодно сдавать бронзовый лом. Изделия из сплава олова, алюминия, никеля и цинка охотно принимают во многих областях из-за высокого спроса и ценных свойств материала.