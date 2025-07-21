Через гриби можуть оштрафувати — що заборонено робити українцям у 2025

Гриби у відрі. Фото: УНІАН

На перший погляд, безневинна прогулянка до лісу може обернутися для українців несподіваними проблемами. Наприклад, можна отримати штраф, якщо ви під час відпочинку зібрали трохи грибів, ягід чи горіхів не в тій ділянці лісу.

Про те, які штрафи загрожують грибникам у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чому за збір грибів у лісі можуть виписати штраф

У період активного грибного сезону багато хто вирушає до лісу, щоб насолодитися природою, подихати чистим повітрям і, при нагоді, назбирати лісових дарів. Проте таке дозвілля іноді може суперечити чинному законодавству.

Як передбачено статтею 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення, громадянам загрожує адміністративна відповідальність за самовільне збирання дикоросів у лісовій місцевості.

Такі дії можуть призводити до знищення рідкісної флори, ерозії ґрунтів і підвищення ризику виникнення лісових пожеж. У 2025 році порушенням вважається:

самовільне косіння трави та випасання тварин на землях лісового фонду, незалежно від наявності лісу на ділянці;

збір грибів, ягід, горіхів і дикорослих рослин у місцях, де це заборонено або потребує спеціального дозволу — лісового квитка;

збирання дарів лісу у періоди, не передбачені офіційними розпорядженнями органів місцевої влади чи лісових господарств.

Який штраф можна отримати

Покарання можна отримати через шкоду, якої може зазнати екосистема через надмірний або неконтрольований збір природних ресурсів, випас худоби чи сінокосіння. За подібні дії передбачено такі штрафи:

для фізичних осіб — від 17 до 51 гривні (1–3 неоподатковувані мінімуми);

для посадових осіб — від 51 до 119 гривень (3-7 неоподатковуваних мінімумів).

Втім, залишається незрозумілим, хто саме та як має контролювати дотримання цих правил у лісі.

Раніше ми писали, що ліси України багаті не лише на деревину, а й на різноманітні дари природи. Втім, самовільне збирання таких ресурсів заборонене — для цього обов’язково потрібно оформити спеціальний дозвіл, так званий лісовий квиток.

Також ми розповідали, що у літні та осінні місяці достигають ягоди, з’являються гриби та дозрівають горіхи. Проте їх збір для особистого використання дозволено не всюди. За такі дії на забороненій території громадянам може загрожувати штраф.