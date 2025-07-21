Из-за грибов могут оштрафовать — что запрещено делать украинцам в 2025

Грибы в ведре. Фото: УНИАН

На первый взгляд, невинная прогулка в лес может обернуться для украинцев неожиданными проблемами. Например, можно получить штраф, если вы во время отдыха собрали немного грибов, ягод или орехов не в том участке леса.

О том, какие штрафы грозят грибникам в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему за сбор грибов в лесу могут выписать штраф

В период активного грибного сезона многие отправляются в лес, чтобы насладиться природой, подышать чистым воздухом и, при случае, насобирать лесных даров. Однако такой досуг иногда может противоречить действующему законодательству.

Как предусмотрено статьей 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях, гражданам грозит административная ответственность за самовольный сбор дикоросов в лесной местности.

Такие действия могут приводить к уничтожению редкой флоры, эрозии почв и повышению риска возникновения лесных пожаров. В 2025 году нарушением считается:

самовольное кошение травы и выпас животных на землях лесного фонда, независимо от наличия леса на участке;

сбор грибов, ягод, орехов и дикорастущих растений в местах, где это запрещено или требует специального разрешения — лесного билета;

сбор даров леса в периоды, не предусмотренные официальными распоряжениями органов местной власти или лесных хозяйств.

Какой штраф можно получить

Наказание можно получить за вред, который может понести экосистема из-за чрезмерного или неконтролируемого сбора природных ресурсов, выпас скота или сенокошение. За подобные действия предусмотрены следующие штрафы:

для физических лиц — от 17 до 51 гривны (1-3 необлагаемых минимума);

для должностных лиц — от 51 до 119 гривен (3-7 необлагаемых минимумов).

Впрочем, остается непонятным, кто именно и как должен контролировать соблюдение этих правил в лесу.

Ранее мы писали, что леса Украины богаты не только на древесину, но и на различные дары природы. Впрочем, самовольный сбор таких ресурсов запрещен — для этого обязательно нужно оформить специальное разрешение, так называемый лесной билет.

Также мы рассказывали, что в летние и осенние месяцы созревают ягоды, появляются грибы и созревают орехи. Однако их сбор для личного использования разрешен не везде. За такие действия на запрещенной территории гражданам может грозить штраф.