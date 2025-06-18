Лісові ресурси — з яким документом можна легально заготовляти гриби та ягоди

Людина збирає гриби. Фото: УНІАН

Українські ліси багаті не лише на деревину, а й на інші природні ресурси. Однак займатись їх заготівлею без дозволу заборонено, спершу потрібно отримати лісовий квиток.

Про те, для чого потрібний лісовий квиток та як його отримати у 2025 році, пояснили в Державному агентстві лісових ресурсів України.

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Що таке лісовий квиток

Щоб легально збирати для подальшого продажу чи виробництва другорядні продукти лісу, такі як живиця, кора, деревна зелень, а також дикорослі дари природи: ягоди, горіхи, гриби та лікарські рослини можна, лише спершу оформивши спеціальний дозвіл — лісовий квиток.

Однак, якщо ви збираєте гриби, ягоди, трави або плоди виключно для власного вжитку, оформлення лісового квитка не потрібне. Його слід отримувати лише у випадках, коли йдеться про заготівлю з метою отримання прибутку.

Як отримати лісовий квиток у 2025 році

Лісовий квиток оформлюється щороку на підставі затверджених лімітів користування природними ресурсами. Для його оформлення потрібно:

Оформлення заяви

Необхідно заповнити заяву на використання ресурсів лісу, вказавши:

Тип використання (наприклад, збирання ягід чи грибів, заготівля кори). Обсяги, які планується отримати. Територію, де буде проводитися заготівля.

Форму заяви можна знайти на офіційному сайті ДП "Ліси України".

Подання документів

Готову заяву слід подати до відповідної філії ДП "Ліси України" або до лісгоспу (лісництва чи надлісництва), на території якого заплановано заготівлю.

Розгляд та оформлення дозволу

Після отримання заяви її опрацьовують фахівці. Вони звіряють зазначені дані з наявними лімітами, після чого оформлюється лісовий квиток. У ньому зазначають:

Місце проведення робіт. Дозволений обсяг та тип ресурсів. Розмір рентної плати та її загальна сума.

Оплата рентної плати

Після погодження заявки заявник має перерахувати рентну плату до місцевого бюджету. Банківські реквізити для оплати надаються працівниками відповідного підрозділу.

Після підтвердження оплати керівник надлісництва видає лісовий квиток. При цьому особа, яка його отримує, має розписатися в журналі обліку квитанцій та оплат.

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