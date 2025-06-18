Лесные ресурсы — с каким документом можно легально заготавливать грибы и ягоды

Лесной билет — что это и кому нужно получить в 2025 году
Украинские леса богаты не только древесиной, но и другими природными ресурсами. Однако заниматься их заготовкой без разрешения запрещено, сначала нужно получить лесной билет.
О том, для чего нужен лесной билет и как его получить в 2025 году, объяснили в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.
Что такое лесной билет
Чтобы легально собирать для дальнейшей продажи или производства второстепенные продукты леса, такие как живица, кора, древесная зелень, а также дикорастущие дары природы: ягоды, орехи, грибы и лекарственные растения можно только сначала оформив специальное разрешение — лесной билет.
Однако, если вы собираете грибы, ягоды, травы или плоды исключительно для собственного потребления, оформление лесного билета не требуется. Его следует получать только в случаях, когда речь идет о заготовке с целью получения прибыли.
Как получить лесной билет в 2025 году
Лесной билет оформляется ежегодно на основании утвержденных лимитов пользования природными ресурсами. Для его оформления нужно:
- Оформление заявления
Необходимо заполнить заявление на использование ресурсов леса, указав:
- Тип использования (например, сбор ягод или грибов, заготовка коры).
- Объемы, которые планируется получить.
- Территорию, где будет проводиться заготовка.
Форму заявления можно найти на официальном сайте ГП "Леса Украины".
- Подача документов
Готовое заявление следует подать в соответствующий филиал ГП "Леса Украины" или в лесхоз (лесничество или надлесничество), на территории которого запланирована заготовка.
- Рассмотрение и оформление разрешения
После получения заявления его обрабатывают специалисты. Они сверяют указанные данные с имеющимися лимитами, после чего оформляется лесной билет. В нем указывается:
- Место проведения работ.
- Разрешенный объем и тип ресурсов.
- Размер рентной платы и ее общая сумма.
- Оплата рентной платы
После согласования заявки заявитель должен перечислить рентную плату в местный бюджет. Банковские реквизиты для оплаты предоставляются работниками соответствующего подразделения.
После подтверждения оплаты руководитель надлесничества выдает лесной билет. При этом лицо, которое его получает, должно подписаться в журнале учета квитанций и оплат.
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