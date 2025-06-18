Лесные ресурсы — с каким документом можно легально заготавливать грибы и ягоды

Человек собирает грибы. Фото: УНИАН

Украинские леса богаты не только древесиной, но и другими природными ресурсами. Однако заниматься их заготовкой без разрешения запрещено, сначала нужно получить лесной билет.

О том, для чего нужен лесной билет и как его получить в 2025 году, объяснили в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

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Что такое лесной билет

Чтобы легально собирать для дальнейшей продажи или производства второстепенные продукты леса, такие как живица, кора, древесная зелень, а также дикорастущие дары природы: ягоды, орехи, грибы и лекарственные растения можно только сначала оформив специальное разрешение — лесной билет.

Однако, если вы собираете грибы, ягоды, травы или плоды исключительно для собственного потребления, оформление лесного билета не требуется. Его следует получать только в случаях, когда речь идет о заготовке с целью получения прибыли.

Как получить лесной билет в 2025 году

Лесной билет оформляется ежегодно на основании утвержденных лимитов пользования природными ресурсами. Для его оформления нужно:

Оформление заявления

Необходимо заполнить заявление на использование ресурсов леса, указав:

Тип использования (например, сбор ягод или грибов, заготовка коры). Объемы, которые планируется получить. Территорию, где будет проводиться заготовка.

Форму заявления можно найти на официальном сайте ГП "Леса Украины".

Подача документов

Готовое заявление следует подать в соответствующий филиал ГП "Леса Украины" или в лесхоз (лесничество или надлесничество), на территории которого запланирована заготовка.

Рассмотрение и оформление разрешения

После получения заявления его обрабатывают специалисты. Они сверяют указанные данные с имеющимися лимитами, после чего оформляется лесной билет. В нем указывается:

Место проведения работ. Разрешенный объем и тип ресурсов. Размер рентной платы и ее общая сумма.

Оплата рентной платы

После согласования заявки заявитель должен перечислить рентную плату в местный бюджет. Банковские реквизиты для оплаты предоставляются работниками соответствующего подразделения.

После подтверждения оплаты руководитель надлесничества выдает лесной билет. При этом лицо, которое его получает, должно подписаться в журнале учета квитанций и оплат.

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