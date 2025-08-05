Штраф для любителей лесных ягод в 2025 — за что украинцам грозит наказание

Человек держит землянику в руках. Фото: Pexels

Лето — это время ароматных ягод: земляники, малины и голубики. Особенно многие украинцы любят "тихую охоту" на чернику. Но не все знают, что за сбор ягод в лесу можно получить штраф.

Когда именно наступает ответственность за сбор лесных ягод и какие размеры наказания действуют в 2025 году, определяет статья 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Летом многие отправляются в лес, чтобы насладиться тишиной, свежим воздухом и насобирать природных лакомств. Но иногда такие прогулки противоречат нормам закона.

Согласно положениям статьи 70 КУоАП, административная ответственность предусмотрена за самовольный сбор дикорастущих растений и плодов на территориях лесного фонда.

Подобные действия могут вредить редким видам растений, провоцировать эрозию почвы и повышать опасность возникновения лесных пожаров. В 2025 году нарушением считаются:

кошение травы или выпас скота на землях лесного фонда без соответствующего разрешения;

сбор грибов, ягод, орехов и других дикоросов в местах, где это запрещено или требует специального лесного билета;

сбор природных ресурсов в периоды, не согласованные с распоряжениями органов местной власти или лесного хозяйства.

Какое наказание предусмотрено законодательством

Штрафы накладываются из-за вреда, который может понести экосистема от чрезмерного или хаотичного сбора природных богатств, выпаса скота или неконтролируемого сенокошения. Сумма взыскания составляет:

для граждан — от 17 до 51 грн (1-3 необлагаемых минимумов);

для должностных лиц - от 51 до 119 грн (3-7 необлагаемых минимумов).

Эти суммы не большие, однако неприятные. При этом в законе не уточняется, кто именно должен проверять соблюдение правил в лесах.

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