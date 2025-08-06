Повезуть тільки за гроші — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

Пільг немає — де пенсіонерам доведеться платити за проїзд
Держава передбачила можливість людям похилого віку безплатно користуватись транспортом. Однак, навіть якщо людині виповнилось 60 років, деякі види перевезень залишаються платними.
Про те, в якому транспорті українські пенсіонери мають пільги та де потрібно платити, зазначається в постанові Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".
Яким транспортом пенсіонери можуть подорожувати безплатно користуватися
Щоб отримати пільгу, при собі люди похилого віку повинні мати пенсійне посвідчення. Якщо документа немає, доведеться сплатити за проїзд на загальних підставах.
У транспорті з електронною системою обліку пасажирів потрібен пільговий електронний квиток, який оформлюється безплатно. Право на безоплатний проїзд поширюється на:
- трамваї;
- тролейбуси;
- міські та приміські автобуси.
Також у 2025 році люди, які досягли 60-річного віку, можуть безплатно користуватися електричками приміського сполучення, незалежно від місця проживання чи реєстрації.
Де пенсіонери повинні оплачувати проїзд
Попри широкий перелік транспортних пільг, пенсіонери все ж повинні оплачувати проїзд у:
- таксі;
- потягах міжміського сполучення;
- електричках далекого сполучення.
Щодо міських комерційних маршруток, рішення про безплатний або пільговий проїзд ухвалюють місцеві органи влади. Відомості про такі пільги мають бути розміщені у салоні транспортного засобу та опубліковані на офіційних сайтах міських чи сільських рад.
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