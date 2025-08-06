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Головна Економіка Пільг немає — де пенсіонерам доведеться платити за проїзд

Пільг немає — де пенсіонерам доведеться платити за проїзд

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 07:15
Повезуть тільки за гроші — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг
Чоловік похилого віку проходить турнікети. Фото: УНІАН

Держава передбачила можливість людям похилого віку безплатно користуватись транспортом. Однак, навіть якщо людині виповнилось 60 років, деякі види перевезень залишаються платними.

Про те, в якому транспорті українські пенсіонери мають пільги та де потрібно платити, зазначається в постанові Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Щоб отримати пільгу, при собі люди похилого віку повинні мати пенсійне посвідчення. Якщо документа немає, доведеться сплатити за проїзд на загальних підставах.

У транспорті з електронною системою обліку пасажирів потрібен пільговий електронний квиток, який оформлюється безплатно. Право на безоплатний проїзд поширюється на:

  • трамваї;
  • тролейбуси;
  • міські та приміські автобуси.

Також у 2025 році люди, які досягли 60-річного віку, можуть безплатно користуватися електричками приміського сполучення, незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Де пенсіонери повинні оплачувати проїзд

Попри широкий перелік транспортних пільг, пенсіонери все ж повинні оплачувати проїзд у:

  • таксі;
  • потягах міжміського сполучення;
  • електричках далекого сполучення.

Щодо міських комерційних маршруток, рішення про безплатний або пільговий проїзд ухвалюють місцеві органи влади. Відомості про такі пільги мають бути розміщені у салоні транспортного засобу та опубліковані на офіційних сайтах міських чи сільських рад.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю І групи мають серйозні проблеми зі здоров’ям і майже не можуть піклуватися про себе без сторонньої допомоги. Саме тому держава надає їм спеціальні пільги.

Також ми розповідали, що пільги на оплату комунальних послуг є важливою підтримкою для вразливих категорій громадян України. Втрата таких прав суттєво впливає на їхній бюджет, особливо якщо доводиться повертати вже отримані кошти. Та, на жаль, такі випадки трапляються.

транспорт пенсіонери пільги проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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