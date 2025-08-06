Повезуть тільки за гроші — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

Чоловік похилого віку проходить турнікети. Фото: УНІАН

Держава передбачила можливість людям похилого віку безплатно користуватись транспортом. Однак, навіть якщо людині виповнилось 60 років, деякі види перевезень залишаються платними.

Про те, в якому транспорті українські пенсіонери мають пільги та де потрібно платити, зазначається в постанові Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Щоб отримати пільгу, при собі люди похилого віку повинні мати пенсійне посвідчення. Якщо документа немає, доведеться сплатити за проїзд на загальних підставах.

У транспорті з електронною системою обліку пасажирів потрібен пільговий електронний квиток, який оформлюється безплатно. Право на безоплатний проїзд поширюється на:

трамваї;

тролейбуси;

міські та приміські автобуси.

Також у 2025 році люди, які досягли 60-річного віку, можуть безплатно користуватися електричками приміського сполучення, незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Де пенсіонери повинні оплачувати проїзд

Попри широкий перелік транспортних пільг, пенсіонери все ж повинні оплачувати проїзд у:

таксі;

потягах міжміського сполучення;

електричках далекого сполучення.

Щодо міських комерційних маршруток, рішення про безплатний або пільговий проїзд ухвалюють місцеві органи влади. Відомості про такі пільги мають бути розміщені у салоні транспортного засобу та опубліковані на офіційних сайтах міських чи сільських рад.

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Також ми розповідали, що пільги на оплату комунальних послуг є важливою підтримкою для вразливих категорій громадян України. Втрата таких прав суттєво впливає на їхній бюджет, особливо якщо доводиться повертати вже отримані кошти. Та, на жаль, такі випадки трапляються.