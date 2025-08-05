Гроші доведеться повертати — у кого пільги на оплату ЖКП перетворяться на борги

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пільги на оплату комунальних послуг — це важливий інструмент підтримки вразливих верст населення України. Втратити право на підтримку — це вже серйозний удар по бюджету отримувача, що вже говорити про випадки, коли вже виплачені гроші вимагають повернути. Однак такі випадки все ж трапляються.

Про те, чому деяким українцям потрібно компенсувати державі отриману допомогу у вигляді пільг, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Які обставини можуть вплинути на право на пільги

Пільги на комунальні послуги отримує значна кількість громадян, однак у певних випадках виплати можуть визнати надмірними та вимагати їх повернення до бюджету.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, іноді трапляється ситуація, коли людині продовжують нараховувати грошову допомогу вже після втрати права на її отримання. Це й називають "переплатою пільг на ЖКП".

Відповідно до постанови №373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі", втратити пільги можна у разі:

зміни категорії одержувача;

зміни складу сім’ї, на яку поширюється дія пільги;

зміни переліку або умов надання комунальних послуг;

зміни постачальника послуг чи управителя або створення ОСББ.

Про будь-які такі зміни пільговик має обов’язково повідомити Пенсійний фонд упродовж 30 днів.

Коли доведеться повертати кошти

Якщо після змін право на пільгу зникає, її виплату припиняють. У разі коли громадянин не повідомив про ці обставини вчасно і продовжував отримувати кошти, переплачені суми доведеться відшкодувати. Якщо ж людина відмовиться робити це добровільно, стягнення відбуватиметься через суд.

Раніше ми писали, що в серпні для більшості громадян України тарифи на газ та електроенергію залишаться на теперішньому рівні. Водночас для бізнесу можливе зростання вартості цих послуг.

Також ми розповідали, що нині в країні триває період без опалення, що завершиться 1 жовтня. Якщо з початку літа у домогосподарстві змінився склад сім’ї чи майновий стан, але воно хоче зменшити витрати на комунальні платежі, слід звернутися до Пенсійного фонду.