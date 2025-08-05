Деньги придется возвращать — у кого льготы на оплату ЖКУ превратятся в долги

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Льготы на оплату коммунальных услуг — это важный инструмент поддержки уязвимых слоев населения Украины. Потерять право на поддержку — это уже серьезный удар по бюджету получателя, что уж говорить о случаях, когда уже выплаченные деньги требуют вернуть. Однако такие случаи все же бывают.

О том, почему некоторым украинцам нужно компенсировать государству полученную помощь в виде льгот, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Какие обстоятельства могут повлиять на право на льготы

Льготы на коммунальные услуги получает значительное количество граждан, однако в определенных случаях выплаты могут признать чрезмерными и требовать их возврата в бюджет.

Как объясняют в Пенсионном фонде, иногда случается ситуация, когда человеку продолжают начислять денежную помощь уже после потери права на ее получение. Это и называют "переплатой льгот на ЖКУ".

Согласно постановлению №373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме", потерять льготы можно в случае:

изменения категории получателя;

изменения состава семьи, на которую распространяется действие льготы;

изменения перечня или условий предоставления коммунальных услуг;

смены поставщика услуг или управляющего или создания ОСМД.

О любых таких изменениях льготник должен обязательно сообщить Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Когда придется возвращать средства

Если после изменений право на льготу исчезает, ее выплату прекращают. В случае если гражданин не сообщил об этих обстоятельствах вовремя и продолжал получать средства, переплаченные суммы придется возместить. Если же человек откажется делать это добровольно, взыскание будет происходить через суд.

Ранее мы писали, что в августе для большинства граждан Украины тарифы на газ и электроэнергию останутся на нынешнем уровне. В то же время для бизнеса возможен рост стоимости этих услуг.

Также мы рассказывали, что сейчас в стране продолжается период без отопления, который завершится 1 октября. Если с начала лета в домохозяйстве изменился состав семьи или имущественное положение, но оно хочет уменьшить расходы на коммунальные платежи, следует обратиться в Пенсионный фонд.