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Главная Экономика Льгот нет — где пенсионерам придется платить за проезд

Льгот нет — где пенсионерам придется платить за проезд

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 07:15
Повезут только за деньги — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот
Пожилой мужчина проходит турникеты. Фото: УНИАН

Государство предусмотрело возможность пожилым людям бесплатно пользоваться транспортом. Однако, даже если человеку исполнилось 60 лет, некоторые виды перевозок остаются платными.

О том, в каком транспорте украинские пенсионеры имеют льготы и где нужно платить, отмечается в постановлении Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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Чтобы получить льготу, при себе пожилые люди должны иметь пенсионное удостоверение. Если документа нет, придется оплатить проезд на общих основаниях.

В транспорте с электронной системой учета пассажиров нужен льготный электронный билет, который оформляется бесплатно. Право на бесплатный проезд распространяется на:

  • трамваи;
  • троллейбусы;
  • городские и пригородные автобусы.

Также в 2025 году люди, достигшие 60-летнего возраста, могут бесплатно пользоваться электричками пригородного сообщения независимо от места жительства или регистрации.

Где пенсионеры должны оплачивать проезд

Несмотря на широкий перечень транспортных льгот, пенсионеры все же должны оплачивать проезд в:

  • такси;
  • поездах междугороднего сообщения;
  • электричках дальнего сообщения.

Относительно городских коммерческих маршруток, решение о бесплатном или льготном проезде принимают местные органы власти. Сведения о таких льготах должны быть размещены в салоне транспортного средства и опубликованы на официальных сайтах городских или сельских советов.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью I группы имеют серьезные проблемы со здоровьем и почти не могут заботиться о себе без посторонней помощи. Именно поэтому государство предоставляет им специальные льготы.

Также мы рассказывали, что льготы на оплату коммунальных услуг являются важной поддержкой для уязвимых категорий граждан Украины. Потеря таких прав существенно влияет на их бюджет, особенно если приходится возвращать уже полученные средства. Но, к сожалению, такие случаи случаются.

транспорт пенсионеры льготы проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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