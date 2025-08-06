Виїзд пенсіонерів за кордон в серпні — чи є обмеження для чоловіків

Пенсіонер заповнює документ. Фото: УНІАН

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Через це чоловікам певної вікової категорії заборонено вільно виїжджати за межі країни.

Про те, чи можуть пенсіонери-чоловіки виїжджати за кордон в серпні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чи можуть пенсіонери виїхати за кордон під час воєнного стану

На сайті Трускавецької міської ради нагадали, що обмеження на виїзд для чоловіків передбачені указом Президента № 64/2022 та постановою Кабміну № 57. Втім, обмеження не стосуються тих, хто вже досяг пенсійного віку (60 років).

За кордон можуть виїжджати чоловіки, яким ще немає 18 або вже виповнилося 60 років, а також ті, кого через стан здоров’я зняли з військового обліку і хто не має судимості за тяжкі злочини. Тож пенсіонери-чоловіки можуть безперешкодно перетинати кордон. Для жінок таких заборон немає взагалі.

Хто може отримати пенсію авансом при виїзді за кордон

Водночас важливо враховувати, що тривале перебування за кордоном може вплинути на отримання пенсійних виплат. На порталі "Дія" зазначається, що пенсіонер, який вирішив виїхати на постійне місце проживання до іншої країни, має право отримати пенсію авансом за 6 місяців. Для цього потрібно подати:

заяву;

закордонний паспорт з відміткою про ПМП або документ іноземця;

довідку чи інший документ про зняття з реєстрації місця проживання в Україні (якщо даних немає або є розбіжності у реєстрі громади).

Виплата здійснюється з місяця, наступного після зняття з обліку, і охоплює піврічний період.

Раніше ми писали, що в Україні люди з інвалідністю мають право виходити на пенсію раніше від загальновстановленого віку, якщо їхній страховий стаж відповідає вимогам законодавства.

Також ми розповідали, що цього літа українські пенсіонери можуть організувати відпочинок на курорті без значних витрат. Вартість відпустки у серпні 2025 року приємно здивує — за тур з харчуванням all inclusive доведеться заплатити всього кілька сотень доларів.