Выезд пенсионеров за границу в августе — есть ли ограничения для мужчин

Пенсионер заполняет документ. Фото: УНИАН

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Из-за этого мужчинам определенной возрастной категории запрещено свободно выезжать за пределы страны.

О том, могут ли пенсионеры-мужчины выезжать за границу в августе 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Могут ли пенсионеры выехать за границу во время военного положения

На сайте Трускавецкого городского совета напомнили, что ограничения на выезд для мужчин предусмотрены указом Президента № 64/2022 и постановлением Кабмина № 57. Впрочем, ограничения не касаются тех, кто уже достиг пенсионного возраста (60 лет).

За границу могут выезжать мужчины, которым еще нет 18 или уже исполнилось 60 лет, а также те, кого по состоянию здоровья сняли с воинского учета и кто не имеет судимости за тяжкие преступления. Поэтому пенсионеры-мужчины могут беспрепятственно пересекать границу. Для женщин таких запретов нет вообще.

Кто может получить пенсию авансом при выезде за границу

В то же время важно учитывать, что длительное пребывание за границей может повлиять на получение пенсионных выплат. На портале "Дія" отмечается, что пенсионер, который решил выехать на постоянное место жительства в другую страну, имеет право получить пенсию авансом за 6 месяцев. Для этого нужно подать:

заявление;

загранпаспорт с отметкой о ПМЖ или документ иностранца;

справку или другой документ о снятии с регистрации места жительства в Украине (если данных нет или есть разногласия в реестре общины).

Выплата осуществляется с месяца, следующего после снятия с учета, и охватывает полугодовой период.

Ранее мы писали, что в Украине люди с инвалидностью имеют право выходить на пенсию раньше общеустановленного возраста, если их страховой стаж соответствует требованиям законодательства.

Также мы рассказывали, что этим летом украинские пенсионеры могут организовать отдых на курорте без значительных затрат. Стоимость отпуска в августе 2025 года приятно удивит — за тур с питанием all inclusive придется заплатить всего несколько сотен долларов.