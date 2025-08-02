Курорти все включено для пенсіонерів — які бюджетні напрямки доступні в серпні 2025

Відпочинок на морі. Фото: Tripadvisor

Українські пенсіонери можуть бюджетно відпочити на курорті влітку. Ціни в серпні 2025 року приємно вразять мандрівників. За путівку all inclusive потрібно віддати кілька сотень доларів, що інколи дешевше, ніж поїхати на море в Одесу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які недорогі курорти обрати пенсіонерам у серпні.

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Де відпочити пенсіонерам у 2025

Один із популярних напрямків, де можна провести відпустку не за всі гроші світу, — це Єгипет. Більшість мандрівників обирають Шарм-ель-Шейх, туди традиційно їдуть молодята, родини з дітьми і люди похилого віку, невимогливі до якості обслуговування. У місті безліч готелів категорії люкс для прискіпливих гостей, але вистачає й бюджетних приміщень.

Наприклад, за п’ятиденне проживання у готелі Mazar Resort & SPA доведеться заплатити всього 21 835 грн. Сума включає переліт, груповий трансфер, харчування за системою all inclusive і медичне страхування. Піщаний пляж розташований у 15-ти хвилинах ходьби, туди їздить безплатний автобус. На території присутній басейн для дорослих із дитячим відділенням.

Путівка в Єгипет. Фото: скриншот

Деяким пенсіонерам може не сподобатися палюче сонце Єгипту в серпні та велика кількість туристів. Альтернативним варіантом стане грецький півострів Пелопоннес, розташований на півдні материкової частини країни. Його омивають води Іонічного та Егейського морів. Відпочивальників чекають не лише чисті пляжі та середземноморський клімат, але й атмосфера Стародавньої Греції.

На півострові досі збереглися важливі археологічні пам'ятки, зокрема древня Олімпія, театр Епідавр, візантійські церкви, місто Мікени — батьківщина могутньої Мікенської цивілізації тощо. Люди похилого віку, яким набридне ніжитися на пляжі, зможуть відвідати екскурсії та культурно збагатитися.

Путівка на грецький півострів. Фото: скриншот

Поселення у чотиризірковому готелі Evita Blue за системою обслуговування "все включено" обійдеться українцям у 22 223 грн за три ночі. Відстань до моря — буквально кілька десятків метрів. На території закладу є ресторан, бар і басейн, тому нудьгувати гостям не доведеться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські туристи можуть заплатити за путівку "все включено" на курорт всього 500 доларів. Такі ціни доступні відпочивальникам у Туреччині та Болгарії. Бюджетні напрямки забезпечать мандрівників комфортними умовами.

Також ми писали, що в Малазі (іспанське туристичне місто) заборонили з’являтися у плавках чи бікіні поза пляжами. За порушення загрожує штраф до 750 євро. Влада вимагає від туристів поваги до місцевих жителів і дотримання дрес-коду.