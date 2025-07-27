Недорогі курорти все включено 2025 — куди їхати з бюджетом до 500 доларів

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Українці можуть добре відпочити за кордоном влітку 2025 року з обмеженим бюджетом. Курорти all inclusive не обов’язково коштують дорого, оскільки на вибір мандрівників дається багато популярних туристичних напрямків. Ми дізналися, де вдасться провести час із комфортом всього за 500 доларів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який курорт "все включено" обійдеться максимум у 500 доларів.

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Бюджетні курорти all inclusive

Станом на кінець липня 2025 року 500 доларів — це майже 21 000 грн. За такі гроші вдасться протягом тижня відпочивати на курорті в Болгарії плюс ще залишиться на сувеніри. Наприклад, поселення у готелі Kompas & Panorama (Албена) на п’ять днів коштуватиме всього 17 990 грн. Сума включає проїзд, груповий трансфер, медичне страхування і харчування all inclusive.

Путівки в Болгарію влітку 2025. Фото: скриншот

В Албену часто їздять родини з дітьми, оскільки курорт вважають ідеальним місцем для відпочинку з малечею. Там є безліч розваг: водні лижі, серфінг-зона, картинги на воді, луна-парк, надувні батути, десятки дитячих клубів з аніматорами тощо. Сам готель розташований на відстані 600 метрів від пляжу.

Інший популярний маршрут, який завжди приваблював українців і туристів з усього світу — це Туреччина. Вона досі залишається бюджетним напрямком попри щорічні зростання споживчих цін. Чотириденна путівка обійдеться мандрівникам у 20 900 грн — скільки коштує проживання у чотиризірковому готелі Ares Blue (Кемер).

Путівки в Туреччину влітку 2025. Фото: скриншот

Курорт розташований на південному сході від Анталії та славиться атмосферою традиційного турецького побуту. Там гості можуть насолодитися пішими прогулянками, дізнатися про повсякденне життя кочівників-номадів, посмакувати айраном і піднятися канатною дорогою прямо до вершини гори Тахталидаг.

Найпопулярніші країни для літнього відпочинку

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в туроператора Тетяни Іващук, куди українці найчастіше їздять на відпочинок влітку. Популярними напрямками виявилися:

Болгарія;

Туреччина;

Єгипет;

Румунія;

Чорногорія;

Албанія;

Італія;

Іспанія;

Португалія.

"Якщо говорити про Європу, то найпопулярнішим і найцікавішим форматом є автобусний тур. Група людей кілька днів мандрує європейськими країнами, з ночівлею, цікавими екскурсіями, а вже потім 5-7 днів проводить основну частину відпочинку в готелі біля моря", — зазначила Тетяна Іващук.

Бюджетно провести час у Європі — не міф, а реальність. Залежно від країни мінімальні бюджети путівок на одну людину починаються від 400 євро. Низькими цінами зустріне Румунія, Албанія, Болгарія, Чорногорія, Туреччина та Єгипет, більш високими — Іспанія, Португалія та Італія. Варто заздалегідь бронювати тури, оскільки влітку їх швидко розкуповують.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, пенсіонери в Україні можуть обрати бюджетні напрямки для відпочинку на курорті за системою обслуговування "все включено". Недорогими вважаються путівки в Болгарію та Албанію. Бюджет 300-400 доларів на людину.

Також ми писали, що туристам на грецькому острові Корфу радять вручну обирати місцеву мобільну мережу, аби автоматично не підключитися до албанської. Інакше можна несподівано отримати рахунок за роумінг у сотні євро.