Бюджетний відпочинок для пенсіонерів — який курорт all inclusive обрати влітку 2025 року

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Плануючи літній відпочинок, пенсіонери звертають увагу на ціну. Не всі українці похилого віку можуть собі дозволити курорти all inclusive. Ми підібрали кілька варіантів бюджетних напрямків, які точно сподобаються пенсіонерам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди люди похилого віку можуть поїхати на відпочинок влітку 2025 року.

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Путівка в Болгарію

Найбільш бюджетний напрямок для відпочинку — це сонячна Болгарія. Вартість триденного туру починається від 11 000 грн. Ця сума включає проїзд, груповий трансфер, поселення в готелі, обслуговування за системою all inclusive і навіть медичне страхування.

Якщо не хочете зупиняти вибір на популярних курортах, зокрема "Сонячному березі" або "Золотих пісках", існує менш банальний варіант — "Святий Костянтин і Олена". Це найстаріший курорт на чорноморському узбережжі Болгарії. Його заснували в далекому 1908 році як бальнеологічний центр. Там поєдналися гірське чисте повітря, мінеральні джерела та море.

Курорт у Болгарії. Фото: Tripadvisor

Проживання у чотиризірковому готелі Koral коштує 13 964 грн за три дні. Згідно з відгуками гостей курорту, там ввічливий персонал, смачна їжа, чиста територія, великий басейн. Оскільки локація не надто розпіарена, в готелі мінімум розваг для молоді. Тому пенсіонери можуть насолоджуватися тишею і спокоєм.

Путівка до Албанії

Інший популярний серед українських туристів напрямок — Албанія. За бюджетним відпочинком варто їхати в Дуррес — друге за кількістю мешканців місто в державі. За довгий час існування Дуррес належав грекам, римлянам, візантійцям, болгарам, сицилійцям, сербам, османам, італійцям, німцям…

Курорт відомий чистими піщаними пляжами і багатьма історичними пам’ятками, зокрема величезним римським амфітеатром, візантійським замком, венеціанською вежею, археологічним музеєм, церквами і мечеттю. Очевидно, пенсіонери не будуть сумувати або байдикувати на відпочинку.

Курорт в Албанії. Фото: Tripadvisor

Поїздка на три дні обійдеться українцям орієнтовно у 15 711 грн. Це вартість проживання у чотиризірковому готелі Horizont, розташованому біля морського узбережжя. Щоправда, переліт у ціну не входить, за дорогу потрібно заплатити окремо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть відпочити на гірськолижному курорті Буковель влітку 2025 року. Потрібно відкласти гроші на три дні — вистачить орієнтовно 10 000 грн на людину. За цю суму вдасться поселитися в житлі, харчуватися і розважатися.

Також ми писали, які предмети заборонено вивозити з популярних курортів. Під табу підпадають сувеніри, які часто хочеться привезти з відпочинку: камінці з пляжу, мушлі, пісок тощо. В деяких країнах не дозволяють транспортувати предмети мистецтва.