Бюджетный отдых для пенсионеров — какой курорт all inclusive выбрать летом 2025 года

Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Планируя летний отдых, пенсионеры обращают внимание на цену. Не все украинцы пожилого возраста могут себе позволить курорты all inclusive. Мы подобрали несколько вариантов бюджетных направлений, которые точно понравятся пенсионерам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда пожилые люди могут поехать на отдых летом 2025 года.

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Путевка в Болгарию

Наиболее бюджетное направление для отдыха — это солнечная Болгария. Стоимость трехдневного тура начинается от 11 000 грн. Эта сумма включает проезд, групповой трансфер, поселение в отеле, обслуживание по системе all inclusive и даже медицинское страхование.

Если не хотите останавливать выбор на популярных курортах, в частности "Солнечном берегу" или "Золотых песках", существует менее банальный вариант — "Святой Константин и Елена". Это старейший курорт на черноморском побережье Болгарии. Его основали в далеком 1908 году как бальнеологический центр. Там соединились горный чистый воздух, минеральные источники и море.

Курорт в Болгарии. Фото: Tripadvisor

Проживание в четырехзвездочном отеле Koral стоит 13 964 грн за три дня. Согласно отзывам гостей курорта, там вежливый персонал, вкусная еда, чистая территория, большой бассейн. Поскольку локация не слишком распиаренная, в отеле минимум развлечений для молодежи. Поэтому пенсионеры могут наслаждаться тишиной и спокойствием.

Путевка в Албанию

Другое популярное среди украинских туристов направление — Албания. За бюджетным отдыхом стоит ехать в Дуррес — второй по количеству жителей город в государстве. За долгое время существования Дуррес принадлежал грекам, римлянам, византийцам, болгарам, сицилийцам, сербам, османам, итальянцам, немцам...

Курорт известен чистыми песчаными пляжами и многими историческими достопримечательностями, в частности огромным римским амфитеатром, византийским замком, венецианской башней, археологическим музеем, церквями и мечетью. Очевидно, пенсионеры не будут скучать или бездельничать на отдыхе.

Курорт в Албании. Фото: Tripadvisor

Поездка на три дня обойдется украинцам ориентировочно в 15 711 грн. Это стоимость проживания в четырехзвездочном отеле Horizont, расположенном у морского побережья. Правда, перелет в цену не входит, за дорогу нужно заплатить отдельно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут отдохнуть на горнолыжном курорте Буковель летом 2025 года. Нужно отложить деньги на три дня — хватит ориентировочно 10 000 грн на человека. За эту сумму удастся поселиться в жилье, питаться и развлекаться.

Также мы писали, какие предметы запрещено вывозить с популярных курортов. Под табу подпадают сувениры, которые часто хочется привезти с отдыха: камешки с пляжа, ракушки, песок. В некоторых странах не разрешают транспортировать предметы искусства.