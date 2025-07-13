Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка All inclusive за 300 доларів — які курорти обрати пенсіонерам

All inclusive за 300 доларів — які курорти обрати пенсіонерам

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 08:10
Курорти all inclusive для пенсіонерів — куди поїхати на відпочинок за 300 доларів
Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Обираючи напрямок для відпочинку, українські пенсіонери орієнтуються не лише на ціну. Їм важливо знайти курорт all inclusive, який розташований відносно недалеко і має розвинену інфраструктуру для людей похилого віку. Ми підібрали кілька путівок вартістю максимум 300 доларів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де пенсіонери можуть відпочити за 300 доларів.

Реклама
Читайте також:

Тури в Болгарію  

Це один із найпопулярніших маршрутів у 2025 році, оскільки ціна лояльна, а якість обслуговування не поступається іншим шикарним європейським курортам. Людям похилого віку рекомендується купувати путівки, а не займатися організацією подорожі самостійно. Це вийде дорожче, але мінімізує ризики.

Тури в Болгарію коштують від 11 000 грн станом на липень 2025 року. Стільки треба віддати за поселення в готелі за системою обслуговування "все включено" на три дні. Ціна охоплює переліт, груповий трансфер, проживання, харчування і медичну страховку. Решту бюджету можна витратити на особисті потреби, наприклад, сувеніри родичам.

All inclusive за 300 доларів — які курорти обрати пенсіонерам - фото 1
Вартість путівок у Болгарію. Фото: скриншот

Тури в Єгипет

Інший бюджетний напрямок — популярна серед туристів країна на узбережжі Середземного та Червоного морів. Держава на півночі Африки гостинно запрошує відпочивальників з усього світу, забезпечуючи гостей якісним обслуговуванням і розвиненою інфраструктурою. Майже всі курорти пропонують all inclusive, який не спустошить гаманець.

Вартість путівок починається від 20 000 грн за шестиденне проживання у готелі. Це майже 500 доларів, але дешевших варіантів немає. Стільки потрібно віддати за поїздку в Шарм-ель-Шейх — місто, яке стало туристичним осередком Єгипту. Станом на липень 2025 року діють хороші знижки на більшість турів: українці можуть відпочити на 16% дешевше.

All inclusive за 300 доларів — які курорти обрати пенсіонерам - фото 2
Вартість путівок у Єгипет. Фото: скриншот

Нагадаємо, деякі курорти можуть розчарувати туристів поганою якістю обслуговування попри високу вартість. Наприклад, гість готелю на Ямайці за системою "все включено" поскаржився на шкідників у номері, проте адміністрація не позбулася їх.

Також ми писали, які острови мальовничої Греції доступні українським туристам за 500 євро. Мандрівники можуть придбати путівку на Крит, заплативши за all inclusive 24 000 грн. Інший острів — Кефалонія — відомий своїми бюджетними готелями.

туристи відпочинок пенсіонери курорти ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації