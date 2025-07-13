Курорти all inclusive для пенсіонерів — куди поїхати на відпочинок за 300 доларів

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Обираючи напрямок для відпочинку, українські пенсіонери орієнтуються не лише на ціну. Їм важливо знайти курорт all inclusive, який розташований відносно недалеко і має розвинену інфраструктуру для людей похилого віку. Ми підібрали кілька путівок вартістю максимум 300 доларів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де пенсіонери можуть відпочити за 300 доларів.

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Тури в Болгарію

Це один із найпопулярніших маршрутів у 2025 році, оскільки ціна лояльна, а якість обслуговування не поступається іншим шикарним європейським курортам. Людям похилого віку рекомендується купувати путівки, а не займатися організацією подорожі самостійно. Це вийде дорожче, але мінімізує ризики.

Тури в Болгарію коштують від 11 000 грн станом на липень 2025 року. Стільки треба віддати за поселення в готелі за системою обслуговування "все включено" на три дні. Ціна охоплює переліт, груповий трансфер, проживання, харчування і медичну страховку. Решту бюджету можна витратити на особисті потреби, наприклад, сувеніри родичам.

Вартість путівок у Болгарію. Фото: скриншот

Тури в Єгипет

Інший бюджетний напрямок — популярна серед туристів країна на узбережжі Середземного та Червоного морів. Держава на півночі Африки гостинно запрошує відпочивальників з усього світу, забезпечуючи гостей якісним обслуговуванням і розвиненою інфраструктурою. Майже всі курорти пропонують all inclusive, який не спустошить гаманець.

Вартість путівок починається від 20 000 грн за шестиденне проживання у готелі. Це майже 500 доларів, але дешевших варіантів немає. Стільки потрібно віддати за поїздку в Шарм-ель-Шейх — місто, яке стало туристичним осередком Єгипту. Станом на липень 2025 року діють хороші знижки на більшість турів: українці можуть відпочити на 16% дешевше.

Вартість путівок у Єгипет. Фото: скриншот

Нагадаємо, деякі курорти можуть розчарувати туристів поганою якістю обслуговування попри високу вартість. Наприклад, гість готелю на Ямайці за системою "все включено" поскаржився на шкідників у номері, проте адміністрація не позбулася їх.

Також ми писали, які острови мальовничої Греції доступні українським туристам за 500 євро. Мандрівники можуть придбати путівку на Крит, заплативши за all inclusive 24 000 грн. Інший острів — Кефалонія — відомий своїми бюджетними готелями.