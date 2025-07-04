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Головна Економіка Ці курорти розчарували туристів — їх категорично не рекомендують

Ці курорти розчарували туристів — їх категорично не рекомендують

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 10:09
Популярні курорти все включено — де туристам не сподобався відпочинок
Куротний відпочинок. Фото: Tripadvisor

Відпочинок на курорті all inclusive не завжди виправдовує очікування мандрівників. Хтось може розчаруватися у готелі, комусь не сподобається атмосфера чи обслуговування, хтось поскаржиться на відсутність розваг, окрім засмагання на пляжі. Причини різні, але результат один: туристи шкодують, що витратили стільки грошей на невдалу подорож.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які курорти не коштують своїх грошей.

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Ямайка

Острівна держава Північної Америки приваблює багатьох мандрівників. Але на один із місцевих готелів неодноразово скаржилися туристи. Йдеться про Grand Palladium у місті Пойнт-Лусеа. За шість днів проживання там потрібно віддати 132 349 грн, і це сума вже зі знижкою 38%. Гості порекомендували не вдаватися в оману високою вартістю.

Один із відвідувачів готелю опублікував відео в YouTube і розповів про свій досвід перебування на курорті. Він поскаржився на погане обслуговування, постійні затримки, жахливий менеджмент і навіть клопів у номері. За його словами, керівництво відмовилося взяти відповідальність за шкідників.

Ямайка
Курорт на Ямайці. Фото: booking.com

Греція

Багато українців обирають острів Крит місцем літнього відпочинку. Там безліч бюджетних курортів, тому не обов’язково витрачати великі суми. Наприклад, Summer Beach, на відміну від інших готелів за системою "все включено", не повністю спустошить ваш гаманець. На фото показують чисті, сучасні номери, великий басейн і відносну близькість до пляжу.

Але зовнішня картинка може бути оманливою. Деякі гості розчарувалися своїм перебуванням у Summer Beach. Один із туристів поскаржився на глибину басейну, що не підходить для відпочинку з дітьми. Інших відпочивальників турбувала байдужість персоналу до прохань мешканців, відсутність кондиціонерів у номерах і мерехтіння світла.

Греція
Готель на острові Крит. Фото: booking.com

Нагадаємо, на багатьох курортах діють знижки в літній сезон. Українці можуть заплатити на 15% менше за поселення у чотиризірковому готелі Туреччини, де присутнє обслуговування all inclusive. У Болгарії та Греції дають знижки 16% на відпочинок.

Також ми писали, на яких популярних курортах можна відпочити за 1000 євро протягом тижня. Непоганими варіантами для туристів буде поїздка в Іспанію, Грецію чи на Кіпр. Там обслуговують клієнтів за системою "все включено".

туристи відпочинок гроші курорти ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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