Бюджетні курорти все включено — де хороші знижки на відпочинок влітку 2025

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Щоб зекономити кошти на відпочинку за кордоном, варто звертати увагу на дешеві курорти. А якщо хочеться обрати популярний напрямок, який важко назвати бюджетним, не завадить знайти путівку зі знижкою. Під час літнього сезону туроператори встановлюють вигідні акції для клієнтів, знижують ціни навіть на курорти за системою обслуговування "все включено".

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть заощадити на відпочинку завдяки знижкам.

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Путівки на курорт зі знижкою

Один із найбільш популярних напрямків — Туреччина. Попри туристичний сезон, деякі готелі пропонують вигідні знижки гостям на проживання та обслуговування all inclusive. На 15% дешевше можна поселитися у чотиризірковому готелі Club Hotel Tess (Аланія). Шестиденний тур обійдеться українцям у 20 069 грн, вартість включає переліт, груповий трансфер, харчування і медичне страхування.

Готель у Туреччині. Фото: скриншот

Багато акційних пропозицій передбачили для мандрівників у Болгарії. Чимало курортів встановили знижки до 16%: наприклад, у тризірковому готелі Detelina (Золоті піски) можна поселитися на 4 доби за 17 708 грн замість 21 249 грн. Гості отримають обслуговування за системою "все включено", комфортабельні номери з балконом, відкритий басейн і швидкий доступ до пляжу.

Готель у Болгарії. Фото: скриншот

Ще одна хороша альтернатива — Греція. На відпочинку вдасться зекономити до 16% завдяки сезонним знижкам. Так, проживання у чотиризірковому готелі Xenios Theoxenia (Афон) протягом чотирьох днів обійдеться у 33 195 грн замість 39 502 грн. Помешкання розташоване буквально через дорогу від піщаного пляжу.

Серед розваг — екскурсії до старовинних православних монастирів, відвідування історичного музею з унікальними експонатами, морський круїз навколо Святої гори, екскурсія з Афона на півострів Халкідіки та багато іншого.

Готель у Греції. Фото: скриншот

Нагадаємо, деякі популярні курорти не підходять для сімейного відпочинку з дітьми. Наприклад, туди дуже складно і довго добиратися, там надто спекотно або немає розваг для малечі. Не рекомендується їхати з дітьми на Сейшельські острови чи в Дубай.

Також ми писали, що одне африканське місто може стати ідеальним вибором для туристів, які хочуть відпочити на сонячному морському курорті. Йдеться про Хургаду — приморське місто, розташоване на західному узбережжі Червоного моря в Єгипті.