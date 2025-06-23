Курорт в Африці з красивими пляжами та чистими водами

Пляжі Хургади. Фото: tripadvisor.com

Сезон відпусток у розпалі, і багато людей вирушають у різні куточки світу, щоб відновити сили. Ніщо не зрівняється з поїздкою на сонячний морський курорт і це африканське місто може стати ідеальним вибором для туристів.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Красивий курорт в Африці

Хургада — чудове приморське місто, розташоване на західному узбережжі Червоного моря в Єгипті. Вздовж нього простягається берегова лінія довжиною у 40 км, вкрита золотистими піщаними пляжами та кришталево чистими водами.

Мандрівники, які обожнюють сонце, будуть у захваті від цього прекрасного місця, оскільки, окрім піщаних пляжів, тут цілий рік панує теплий клімат, а влітку температура сягає 30 градусів.

Візитівкою курорту є дайвінг, тут розташовані численні магазини й школи присвячені цьому хобі. Туристи також можуть тут спробувати віндсерфінг, кайтсерфінг, яхтинг і снорклінг.

Пляж в Хургаді. Фото: tripadvisor.com

Також варто відвідати сусідні з курортом локації. Старе місто Ель-Дахар знаходиться на північ від Хургади й вражає вузькими вуличками, ринками, кав'ярнями й храмами.

Нагадаємо, ми писали про те, які аквапарки нині працюють в Україні. Також дружина пілота розповіла, як аферисти в аеропорту можуть отримати доступ до ваших карт.