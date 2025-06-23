Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Місто в Африці з золотими пісками та кришталево чистими водами

Місто в Африці з золотими пісками та кришталево чистими водами

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 12:17
Курорт в Африці з красивими пляжами та чистими водами
Пляжі Хургади. Фото: tripadvisor.com
Ключові моменти Красивий курорт в Африці

Сезон відпусток у розпалі, і багато людей вирушають у різні куточки світу, щоб відновити сили. Ніщо не зрівняється з поїздкою на сонячний морський курорт і це африканське місто може стати ідеальним вибором для туристів.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Красивий курорт в Африці

Хургада — чудове приморське місто, розташоване на західному узбережжі Червоного моря в Єгипті. Вздовж нього простягається берегова лінія довжиною у 40 км, вкрита золотистими піщаними пляжами та кришталево чистими водами. 

Мандрівники, які обожнюють сонце, будуть у захваті від цього прекрасного місця, оскільки, окрім піщаних пляжів, тут цілий рік панує теплий клімат, а влітку температура сягає 30 градусів.

Візитівкою курорту є дайвінг, тут розташовані численні магазини й школи присвячені цьому хобі. Туристи також можуть тут спробувати віндсерфінг, кайтсерфінг, яхтинг і снорклінг.

Місто в Африці з золотими пісками та кришталево чистими водами - фото 1
Пляж в Хургаді. Фото: tripadvisor.com

Також варто відвідати сусідні з курортом локації. Старе місто Ель-Дахар знаходиться на північ від Хургади й вражає вузькими вуличками, ринками, кав'ярнями й храмами.

Нагадаємо, ми писали про те, які аквапарки нині працюють в Україні. Також дружина пілота розповіла, як аферисти в аеропорту можуть отримати доступ до ваших карт. 

відпочинок подорож пляж Єгипет туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації