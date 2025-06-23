Більшість українців обирають відпочинок в Україні — куди їдуть

Подорож у Карпати. Фото: Новини.LIVE

Українці надають перевагу подорожам всередині країни. Останнім часом бажання громадян відвідувати нові місця збільшилось. Найпопулярнішими напрямками залишаються гори та море.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака.

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Більшість українців подорожують всередині країни

За даними Київського інституту соціальних досліджень 2024 року, 66% громадян обирають відпочинок в Україні, а близько 15% планують відпочивати за кордоном.

"Це або комбіновані мандрівки з відвідуванням родини, або ж виключно з метою подорожей. Більшість населення відпочиває двічі на рік всередині країни для морального, ментального і фізичного перезавантаження і для того, щоб зберігати свою продуктивність, і здатність навчатися жити в умовах війни", — розповіла голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака.

Наталя Табака на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Українці здебільшого надають перевагу західним областям та релаксу біля моря. Вони обирають локації, в яких можуть відпочити від викликів великої війни.

"Популярними напрямками залишаються зелені гірські території України, де можна трошечки відчути тишу і побути серед природи. Без шуму і повітряних тривог, щоб голова відпочила. Звісно, що є запит на відпочинок біля водойм, річки, озера чи біля моря, там де це можливо, оскільки є висока небезпека відпочинку на березі моря.

Це Карпати, Закарпатська, Франківська, Полтавська, Хмельницька, Волинська області і Одеса. Також спостерігається активність відпочинку на один-два дні у Київській області", — додала Табака.

Водночас за минулий рік зафіксували понад 30 мільйонів перетинів кордону українцями. Це пов'язано з тим, що чимало родин розділені через безпекову ситуацію в країні. До прикладу, матері з дітьми проживають у Європі, а батько стоїть на захисті Батьківщини.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" додала туристичні рейси, які прямуватимуть на захід України.

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