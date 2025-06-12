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Головна Туризм Укрзалізниця призначила додаткові потяги на захід України

Укрзалізниця призначила додаткові потяги на захід України

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 12:11
Укрзалізниця додала маршрути з Києва до Львова
Люди на вокзалі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти УЗ додала рейси

Укрзалізниця призначила додаткові причіпні потяги на період літніх відпусток. Вони прямуватимуть зі столиці на захід України.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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В компанії повідомили, що нині зафіксували підвищений попит на напрямку Київ — Львів — Київ і призначали додаткові причіпні вагони у складі транзитних поїздів.

Зокрема, УЗ додала поїзд №79/80 "Січеслав" Дніпро — Львів. Зі столиці він вирушатиме о 06:08 та прибуватиме до Львова о 13:01.

Назад зі Львова потяг повертатиметься о 14:50 та прибуде до Києва о 21:49. 

Також УЗ додала поїзд №749/750 Київ — Чоп. Він починатиме свій маршрут о 13:19 та прибуватиме до Львова о 19:43. Назад потяг повертатиметься зі Львова о 10:19 та прибуде до столиці о 16:41.

В компанії додали, що на додаткових рейсах пасажирів доставлятимуть фірмові вагони 1-го класу з кондиціонерами, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе.

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Пасажири в поїзді. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Проте купейні вагони будуть із сидячими місцями. В УЗ пояснили, що непарні місця в таких вагонах будуть розташовані біля вікна, а парні — біля дверей купе. 

Квитки на додаткові вагони вже доступні на сайті компанії, в додатку та касах.

Раніше ми розповідали, що УЗ додала 18 додаткових потягів на літо. Також ми писали, що пасажири Укрзалізниці повинні доплачувати за багаж, який перевищує допустимі параметри.

Київ поїздки Укрзалізниця подорож поїзди туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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