Укрзалізниця додала маршрути з Києва до Львова

Люди на вокзалі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Укрзалізниця призначила додаткові причіпні потяги на період літніх відпусток. Вони прямуватимуть зі столиці на захід України.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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УЗ додала рейси

В компанії повідомили, що нині зафіксували підвищений попит на напрямку Київ — Львів — Київ і призначали додаткові причіпні вагони у складі транзитних поїздів.

Зокрема, УЗ додала поїзд №79/80 "Січеслав" Дніпро — Львів. Зі столиці він вирушатиме о 06:08 та прибуватиме до Львова о 13:01.

Назад зі Львова потяг повертатиметься о 14:50 та прибуде до Києва о 21:49.

Також УЗ додала поїзд №749/750 Київ — Чоп. Він починатиме свій маршрут о 13:19 та прибуватиме до Львова о 19:43. Назад потяг повертатиметься зі Львова о 10:19 та прибуде до столиці о 16:41.

В компанії додали, що на додаткових рейсах пасажирів доставлятимуть фірмові вагони 1-го класу з кондиціонерами, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе.

Пасажири в поїзді. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Проте купейні вагони будуть із сидячими місцями. В УЗ пояснили, що непарні місця в таких вагонах будуть розташовані біля вікна, а парні — біля дверей купе.

Квитки на додаткові вагони вже доступні на сайті компанії, в додатку та касах.

Раніше ми розповідали, що УЗ додала 18 додаткових потягів на літо. Також ми писали, що пасажири Укрзалізниці повинні доплачувати за багаж, який перевищує допустимі параметри.