Укрзализныця добавила маршруты из Киева во Львов

Люди на вокзале. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Укрзализныця назначила дополнительные прицепные поезда на период летних отпусков. Они будут следовать из столицы на запад Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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УЗ добавила рейсы

В компании сообщили, что сейчас зафиксировали повышенный спрос на направлении Киев — Львов — Киев и назначали дополнительные прицепные вагоны в составе транзитных поездов.

В частности, УЗ добавила поезд №79/80 "Сичеслав" Днепр — Львов. Из столицы он будет отправляться в 06:08 и прибывать во Львов в 13:01.

Обратно из Львова поезд будет возвращаться в 14:50 и прибудет в Киев в 21:49.

Также УЗ добавила поезд №749/750 Киев — Чоп. Он будет начинать свой маршрут в 13:19 и прибывать во Львов в 19:43. Обратно поезд будет возвращаться из Львова в 10:19 и прибудет в столицу в 16:41.

В компании добавили, что на дополнительных рейсах пассажиров будут доставлять фирменные вагоны 1-го класса с кондиционерами, в частности категории СВ (при необходимости по отдельным датам) и купе.

Пассажиры в поезде. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Однако купейные вагоны будут с сидячими местами. В УЗ объяснили, что нечетные места в таких вагонах будут расположены у окна, а четные — у дверей купе.

Билеты на дополнительные вагоны уже доступны на сайте компании, в приложении и кассах.

Ранее мы рассказывали, что УЗ добавила 18 дополнительных поездов на лето. Также мы писали, что пассажиры Укрзализныци должны доплачивать за багаж, который превышает допустимые параметры.