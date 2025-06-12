Укрзализныця добавила маршруты из Киева во Львов

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на запад Украины
Укрзализныця назначила дополнительные прицепные поезда на период летних отпусков. Они будут следовать из столицы на запад Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
УЗ добавила рейсы
В компании сообщили, что сейчас зафиксировали повышенный спрос на направлении Киев — Львов — Киев и назначали дополнительные прицепные вагоны в составе транзитных поездов.
В частности, УЗ добавила поезд №79/80 "Сичеслав" Днепр — Львов. Из столицы он будет отправляться в 06:08 и прибывать во Львов в 13:01.
Обратно из Львова поезд будет возвращаться в 14:50 и прибудет в Киев в 21:49.
Также УЗ добавила поезд №749/750 Киев — Чоп. Он будет начинать свой маршрут в 13:19 и прибывать во Львов в 19:43. Обратно поезд будет возвращаться из Львова в 10:19 и прибудет в столицу в 16:41.
В компании добавили, что на дополнительных рейсах пассажиров будут доставлять фирменные вагоны 1-го класса с кондиционерами, в частности категории СВ (при необходимости по отдельным датам) и купе.
Однако купейные вагоны будут с сидячими местами. В УЗ объяснили, что нечетные места в таких вагонах будут расположены у окна, а четные — у дверей купе.
Билеты на дополнительные вагоны уже доступны на сайте компании, в приложении и кассах.
Ранее мы рассказывали, что УЗ добавила 18 дополнительных поездов на лето. Также мы писали, что пассажиры Укрзализныци должны доплачивать за багаж, который превышает допустимые параметры.
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