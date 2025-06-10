Укрзалізниця додала нові рейси на літо — куди прямуватимуть

Потяг "Укрзалізниці". Фото: https://t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця призначила додаткові потяги на період літніх відпусток. Мова йде про 18 додаткових маршрутів.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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В компанії зазначили, що на літній період було додано 18 пар поїздів, частина з яких уже в графіку, в інші — будуть призначатись окремими рішеннями.

Нові маршрути Укрзалізниці:

поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ (курсуватиме через день);

поїзд №220/219 Київ — Дніпро (курсуватиме по визначених днях тижня);

поїзд "Інтерсіті" №765/764 Київ — Одеса (курсуватиме 6 разів на тиждень);

поїзд "Інтерсіті+" №736/735 Київ – Дніпро (курсуватиме у визначені дні тижня);

поїзд №147/148 Житомир – Одеса (подовження маршруту Одеса – Київ до Житомира);

поїзд №283/284 Київ – Ужгород (курсуватиме через день);

поїзд №203/204 Київ – Ясіня (курсуватиме через день).

В компанії додали, що решту потягів призначатимуть окремими рішеннями. Мова йде про поїзди № 159/160 Київ – Трускавець, № 167/168 Львів – Одеса, № 213/214 Київ – Ужгород, № 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський, № 263/264 Київ – Одеса, № 265/266 Київ – Одеса, № 291/292 Київ – Львів, № 761/762 Київ – Одеса, № 777/778 Київ – Львів.

Літні маршрути "УЗ". Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця також на літній період часу додасть потяг "Інтерсіті+" №739/740 Київ — Кривий Ріг, який посилить сполучення зі столицею, а також поїзд №208/207 Одеса — Вінниця (призначатиметься в особливий період підвищеного пасажиропотоку).

Нагадаємо, що пасажири Укрзалізниці повинні доплачувати за багаж, який перевищує допустимі параметри. Також в Укрзалізниці відповіли, коли планують завершити ремонтні роботи на пошкодженій ділянці.