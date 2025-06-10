Укрзализныця добавила новые рейсы на лето - куда будут направляться

Поезд "Укрзализныци". Фото: https://t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на период летних отпусков. Речь идет о 18 дополнительных маршрутах.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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В компании отметили, что на летний период было добавлено 18 пар поездов, часть из которых уже в графике, в другие — будут назначаться отдельными решениями.

Новые маршруты Укрзализныци:

поезд №228/227 Ивано-Франковск — Краматорск (будет курсировать через день);

поезд №220/219 Киев — Днепр (будет курсировать по определенным дням недели);

поезд "Интерсити" №765/764 Киев — Одесса (будет курсировать 6 раз в неделю);

поезд "Интерсити+" №736/735 Киев — Днепр (будет курсировать в определенные дни недели);

поезд №147/148 Житомир — Одесса (продление маршрута Одесса — Киев до Житомира);

поезд №283/284 Киев — Ужгород (будет курсировать через день);

поезд №203/204 Киев — Ясиня (будет курсировать через день).

В компании добавили, что остальные поезда будут назначать отдельными решениями. Речь идет о поездах № 159/160 Киев — Трускавец, № 167/168 Львов — Одесса, № 213/214 Киев — Ужгород, № 239/240 Киев — Каменец-Подольский, № 263/264 Киев — Одесса, № 265/266 Киев — Одесса, № 291/292 Киев — Львов, № 761/762 Киев — Одесса, № 777/778 Киев — Львов.

Летние маршруты "УЗ". Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця также на летний период времени добавит поезд "Интерсити+" №739/740 Киев — Кривой Рог, который усилит сообщение со столицей, а также поезд №208/207 Одесса — Винница (будет назначаться в особый период повышенного пассажиропотока).

Напомним, что пассажиры Укрзализныци должны доплачивать за багаж, который превышает допустимые параметры. Также в Укрзализныце ответили, когда планируют завершить ремонтные работы на поврежденном участке.