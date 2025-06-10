Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Укрзализныця добавила летние маршруты — направления

Укрзализныця добавила летние маршруты — направления

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 21:37
Укрзализныця добавила новые рейсы на лето - куда будут направляться
Поезд "Укрзализныци". Фото: https://t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на период летних отпусков. Речь идет о 18 дополнительных маршрутах.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реклама
Читайте также:

Новые рейсы УЗ

В компании отметили, что на летний период было добавлено 18 пар поездов, часть из которых уже в графике, в другие — будут назначаться отдельными решениями.

Новые маршруты Укрзализныци:

  • поезд №228/227 Ивано-Франковск — Краматорск (будет курсировать через день);
  • поезд №220/219 Киев — Днепр (будет курсировать по определенным дням недели);
  • поезд "Интерсити" №765/764 Киев — Одесса (будет курсировать 6 раз в неделю);
  • поезд "Интерсити+" №736/735 Киев — Днепр (будет курсировать в определенные дни недели);
  • поезд №147/148 Житомир — Одесса (продление маршрута Одесса — Киев до Житомира);
  • поезд №283/284 Киев — Ужгород (будет курсировать через день);
  • поезд №203/204 Киев — Ясиня (будет курсировать через день).

В компании добавили, что остальные поезда будут назначать отдельными решениями. Речь идет о поездах № 159/160 Киев — Трускавец, № 167/168 Львов — Одесса, № 213/214 Киев — Ужгород, № 239/240 Киев — Каменец-Подольский, № 263/264 Киев — Одесса, № 265/266 Киев — Одесса, № 291/292 Киев — Львов, № 761/762 Киев — Одесса, № 777/778 Киев — Львов.

"Укрзалізниця" додала літні маршрути — напрямки - фото 1
Летние маршруты "УЗ". Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця также на летний период времени добавит поезд "Интерсити+" №739/740 Киев — Кривой Рог, который усилит сообщение со столицей, а также поезд №208/207 Одесса — Винница (будет назначаться в особый период повышенного пассажиропотока).

Напомним, что пассажиры Укрзализныци должны доплачивать за багаж, который превышает допустимые параметры. Также в Укрзализныце ответили, когда планируют завершить ремонтные работы на поврежденном участке.

Укрзализныця путешествие лето поезда туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации